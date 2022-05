Il figlio del re: storia e storie di Raoul Casadei

La storia di una famiglia che è anche una dinastia del folk italiano.

L’avventura di Raoul Casadei raccontata dal figlio Mirko, il suo erede, sempre on the road per portare il pop-folk tra la gente.

“Mio padre era un mare, un luogo speciale nel quale convergevano una serie di fiumi; profondo e immenso, inesplorabile, pieno di vita”: così Mirko Casadei, figlio di Raoul, suo successore sul palco e da oltre vent’anni al comando dell’orchestra più famosa d’Italia, ricorda suo padre. E nel farlo ci porta in un viaggio caldo e avvincente nel mondo del Re del Liscio, tra musica, avventure e idee geniali, intrecciando le esperienze personali con il racconto del mito che Raoul ha fatto di sé stesso. La storia del Figlio del re è una specie di matrioska: una serie di esperienze una nell’altra, un racconto che ne racchiude altri cento, e che svela le cose che pochi sanno e che molti si sono chiesti, l’universo di un figlio d’arte che ha scelto di difendere il nome e la tradizione di famiglia, di continuare a costruire attorno alla musica da ballo, il nostro folk, un genere sempre in evoluzione, di lasciare che il nuovo frughi nel passato per creare la propria versione di qualcosa, non solo nella musica. Scritto con Zibba, produttore e coautore delle nuove canzoni di Mirko, il libro è una collezione di ricordi ed episodi condivisi, fatti e racconti di quei fatti, montati con taglio cinematografico e organizzati rivisitando luoghi, ripescando dettagli, secondo il disordine ordinato della memoria.

MIRKO CASADEI

Mirko Casadei, nato a Rimini nel 1972, figlio di Raoul, guida l’Orchestra Casadei da anni. Alfiere del pop-folk, ha giocato con le contaminazioni lavorando con artisti come Enrico Ruggeri, Paolo Fresu, Eugenio Bennato, Goran Bregovic´, Irene Grandi, Marc Ribot e Richard Galliano. Fra tour all’estero e spettacoli televisivi e teatrali la Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra è sempre impegnata nel rivisitare una tradizione nata nel 1928.

ZIBBA

Zibba è un cantautore. Arriva al grande pubblico grazie al Premio della Critica a Sanremo 2014 con la canzone Senza di te. Ha vinto tra l’altro la Targa Tenco per il miglior album, il Premio Bindi, il premio L’artista che non c’era. Firma canzoni per grandi interpreti (da Eugenio Finardi a Marco Masini, da Emma a Max Pezzali). Dal 2017 è direttore artistico del Premio Bindi.

Quella di Raoul Casadei è una storia di sole e allegria, di spensieratezza, di amore per la gente, di tradizione antica che si fa pop, nazionale e internazionale. È una storia di tutti.

“Ho voglia di dire questo alle persone: balliamo, gente. Che sia la nostra rivoluzione. Che riparta tutto da qui, dal nostro meritato diritto allo sfogo, alle distrazioni, al divertimento, a lasciarsi andare a un rito così liberatorio che quando ci riesci ha una forza enorme.”

Raoul Casadei

