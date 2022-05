La prima volta non si scorda mai: vale per tutte le cose migliori della vita. E vale anche per la prima commedia musicale interamente scritta e prodotta dal team di Zelig: preparatevi a cambiare prospettiva con il folgorante spettacolo Harry ti presento Sergio, in scena per una settimana sul palco dello storico Zelig Cabaret di viale Monza.

Scritta da Giovanna Donini e Andrea Midena (storici autori dello Zelig televisivo e non solo), per la regia di Andrea Midena, Dino Colombi e Giancarlo Bozzo, interpretato da Lorenzo Tognocchi, Natascia Fonzetti, Marco Beljulji ed Edoardo Scalzini. Costumi: Antonella Vino. Scenografia: Marianna Cavallotti. Coreografie: Ivana Scotto di Vetta.

Harry ti presento Sergio si basa sul ribaltamento degli stereotipi tipici delle commedie romantiche hollywoodiane e delle favole. Il Regno di Gaio, ambientazione dello spettacolo, è un luogo davvero strano e per molti versi al contrario.

Ha un suo re che riversa tutto il suo affetto sul suo unico figlio, il Principe Harry, erede al trono nonché protagonista della nostra storia. Harry è nobile, è bello, è sexy ma inspiegabilmente ancora single. Questa sua insistenza a non voler mettere la testa a posto è ormai motivo di morbosa curiosità tra sudditi e di imbarazzo a Corte.

Perché non si sposa? Sarà perché non ha ancora trovato il tipo giusto? No, il fatto è che il Principe Harry è segretamente eterosessuale, e questa cosa la vive malissimo… Tra Streghe del Congresso di Verona, minacciosi Ministri della Famiglia e rocamboleschi colpi di scena, rigorosamente a suon di musica, il divertimento è assicurato.

Harry ti presento Sergio è in scena dal 20 al 27 maggio (fatta eccezione per il 23, giorno di chiusura del teatro). La programmazione del mese prosegue inoltre con i laboratori artistici, le serate open mic e gli appuntamenti dedicati ai talenti della comicità emergente per concludersi con lo spettacolo di Dario Vergassola e Moni Ovadia del 31 maggio.

Il calendario:

17/05 LE SCEMETTE

18/05 LABORATORIO ARTISTICO

19/05 BAR SPOT: ANIMALI

20/05 HARRY TI PRESENTO SERGIO

21/05 HARRY TI PRESENTO SERGIO

22/05 HARRY TI PRESENTO SERGIO

24/05 HARRY TI PRESENTO SERGIO

25/05 HARRY TI PRESENTO SERGIO

26/05 HARRY TI PRESENTO SERGIO

27/05 HARRY TI PRESENTO SERGIO

28/05 FANASTICO

29/05 TEATRIBU’

31/05 DARIO VERGASSOLA e MONI OVADIA

Biglietti disponibili sul circuito: Zelig MILANO – TICKETONE

ZELIG – VIALE MONZA, 140 – MILANO

Info:

https://www.areazelig.it

