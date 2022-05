Gli Sposi Promessi Show al Teatro Villoresi di Monza

Al Teatro Villoresi di Monza, sabato 14 (ore 21.00) e domenica 15 maggio (ore 16.00), andrà in scena uno tra i più classici divertissement, targato Maurizio Colombi, Gli Sposi Promessi Show, penultimo spettacolo in abbonamento per la direzione artistica del teatro di Gennaro D’Avanzo.

Lo spettacolo nato al Teatro Nuovo (purtroppo oggi chiuso) di Milano nel 2017 e vincitore del premio Derby, ritorna in scena proprio a Monza, una città cruciale nel romanzo del Manzoni. Lo spettacolo dedicato anche agli studenti delle scuole superiori propone al pubblico serale quasi due ore di musica, canzoni, letteratura e comicità.

La farsa musicale scritta e diretta da Maurizio Colombi prevede un nuovo cast composto da alcuni attori della versione originale e l’aggiunta di 4 nuovi attori/cantanti provenienti dal lavoro teatrale di fine anno messo in scena all’università Bocconi di Milano, che fanno parte dell’associazione Bplsa (unica associazione universitaria di musical), seguiti dalla regia di Giancarlo Capito.

Una parodia che ripercorre gli episodi più significativi del romanzo per eccellenza della letteratura italiana.

SINOSSI

“GLI SPOSI PROMESSI SHOW” è un carosello umoristico ispirato alla celebre opera di Alessandro Manzoni.

E’ una parodia che ripercorre gli episodi più significativi del romanzo.

Lo spettacolo racconta la vicenda di un gruppo di scalcinati attori, impegnati in una rappresentazione teatrale del romanzo, nello stile della “commedia dell’arte”, tra gag e situazioni surreali.

La storia, come nel romanzo originale, è ambientata nella Lombardia seicentesca succube della dominazione spagnola.

Renzo e Lucia vogliono sposarsi, ma il parroco Don Abbondio cede alle minacce dei bravi inviati da Don Rodrigo che pretende la giovane ragazza.

Tali circostanze causano l’allontanamento dei due sposi promessi e costringono i protagonisti a confrontarsi con gli avvenimenti storici che sconvolgono la Lombardia di quel secolo: la fame, la carestia e la peste.

Al termine, è la divina provvidenza a risolvere disgrazie e disavventure, perché “la fiducia in Dio rende i guai utili per una vita migliore”.

IL LINGUAGGIO DELLO SPETTACOLO

“GLI SPOSI PROMESSI SHOW” raccoglie le fasi salienti del romanzo di Manzoni mettendo in risalto le caratteristiche dei personaggi attraverso canzoni inedite e la musica nazional-popolare: da “Brava” di Mina a “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Un varietà teatrale dove gli attori rendono i personaggi simpatiche “macchiette”.

Una sigla in stile barocco, divertenti coreografie, esilaranti digressioni sul tema e un concentrato di dialoghi, rispettano fedelmente il romanzo originale.

La satira teatrale caratterizza diversi personaggi e situazioni: i bravi, mandati da Don Rodrigo, che parlano con l’accento tipico dei mafiosi siciliani; il confronto fra Don Rodrigo e Fra Cristoforo che si trasforma in un verbale duello western con tanto di dibattito politico; il matrimonio a sorpresa, come un giallo in stile “La Pantera rosa”; la Monaca di Monza, come sensuale e cinica complice di un crimine; la peste, che si diffonde attraverso un giocoso “ce l’hai”.

Non aspettatevi la classica commedia musicale, ma una scanzonata rappresentazione che unisce prosa, danza e musica.

Tuttavia non mancano scene di grande pathos.

Tradizione e modernità vanno a braccetto appassionatamente in un carosello dedicato al Manzoni.

IL CAST

Lucia Margherita Lega

Renzo Matteo Bianco

Don Abbondio Mattia Inverni

Innominato Paolo Barillari

Fra Cristoforo Roberto Marraffa

Agnese Cinzia Del Barba

Monaca di Monza Rebecca Ivan

Perpetua Marta Perinetti

Azzeccagarbugli Alessandro Garbagna

Regia Maurizio Colombi

Assistenza alla Regia Giancarlo Capito

Coreografie Tony Lofaro

Direzione Musicale Davide Magnabosco, Alex Procacci

Teatro villoresi – 100 anni di cultura – Direttore Gennaro D’Avanzo

