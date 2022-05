Aura Nebiolo: il nuovo disco “A kind of folk”

Da oggi è disponibile in digital download, in streaming e in CD “A kind of folk” (Abeat Records), il nuovo disco di Aura Nebiolo, incredibile talento del panorama jazzistico italiano. Il lavoro, anticipato dal singolo “Good roots” disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 28 aprile, è composto da cinque tracce dalle qualità intrinseche non comuni per una giovane artista che mantiene alto e fulgido il clima fluido e di qualità del panorama jazz italiano.

Ecco la tracklist di “A kind of folk”

Frequenze armoniche

Good roots

Grey nose

A kind of folk

Deadline

Dal buio e dall’atmosfera onirica e misteriosa di “Frequenze armoniche”, attraverso la lirica malinconica di “Good roots”, le armonie intricate di “Grey nose” e “A kind of folk”, al bagliore, non privo ancora di mistero, di “Deadline”, si compie il viaggio, senza meta certa, verso una luce liberatoria. Il viaggio, però e per fortuna, non è ancora concluso e “Deadline”, non è un punto di fine, ma un punto e virgola e un nuovo inizio.

Aura Nebiolo con “A kind of folk” propone un lavoro che da subito svetta nel panorama nazionale jazzistico, mettendo in campo straordinarie doti compositive, d’arrangiamento e canore. Un debutto sensazionale. Grazie alla sua musica Aura Nebiolo si affranca dalle schiavitù, dalle paure, dai tormenti, dalle visioni parziali della realtà per meglio osservarla senza preconcetti.

“A kind of folk” è stato scritto, composto e prodotto da Aura Nebiolo. Registrato, mixato e masterizzato al Riverside Studio di Torino da Alessandro Taricco e Gianpiero Ferrando. Hanno suonato: Aura Nebiolo (voci), Francesco Brancato (batteria), Veronica Perego (contrabbasso), Nicola Meloni (piano), Luca Zennaro (sassofono baritono), Simone Blasioli (sassofono tenore), Gledison Zabote (sassofono tenore e alto), Cesare Mecca e Dario Avagnina (trombe), Enrico Allavena e Alberto Borio (tromboni).

Laureata con lode in Composizione e Orchestrazione Jazz presso il conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria e in Canto Jazz con lode presso il conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo. Ha iniziato gli studi musicali da bambina, prima con il pianoforte in un percorso classico, poi con il canto moderno e jazz. Ha studiato, tra gli altri, con Tiziana Ghiglioni, Enrico Fazio, Dado Moroni, Alberto Mandarini, Paola Folli, Nancy Harms, Maria Pia De Vito, Barry Harris, Diana Torto, Roberta Gambarini, Sara Dowling. Accanto all’attività concertistica in molti club italiani con il suo trio composto da Maurizio Vespa al vibrafono e Enrico Ciampini al contrabbasso, ha collaborato per diversi anni con il quintetto di ottoni parmense Parma Brass con concerti in tutti il centro-nord Italia e all’estero. È docente di canto moderno e jazz presso il Civico Istituto “G. Verdi” di Asti. A Kind Of Folk è il suo primo disco da compositrice, autrice e arrangiatrice.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia