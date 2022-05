Gianluca Grignani, è tornato sulle scene con il quinto singolo, in rotazione da venerdì 22 aprile 2022 dal titolo A long goodbye (Falco a metà/Sony Music Italia).

Lunedì 9 maggio è in uscita, il videoclip del singolo, una celebrazione visiva dell’artista Grignani, capace d’esprimere in immagini e parole ciò che è: essere umano e icona del rock.

In A long goodbye il cantautore riesce ancora una volta, ad essere un artista autentico, un uomo capace di affronta la vita e, in questo caso un distacco, in maniera consapevole e con una determinazione di cuore e d’intenti.

Nel momento in cui Grignani scrive, pronuncia e poi mette in scena questo lungo addio, i sentimenti espressi acquistano preziosità e lui come uomo, va incontro ad un nuovo equilibrio.

Sulla scena, un cuore pulsante, simboleggia il rocker artista e uomo che, sta facendo pace con se stesso essendo perennemente consapevole d’essere nel suo profondo, come tutti gli essere umani impreparato nell’affrontare le esperienze della vita.

«Dentro so non tornerò

Te l’ho già detto

Tu sei la causa ed io l’effetto»

Nel videoclip oltre a Grignani, compare una bambina, (interpretata dalla giovane attrice Sara Ciocca) che, in veste di scultrice realizza una figura che rappresenta l’artista. Grignani posa per la piccola scultrice che sembra il riflesso del suo sé bambino, di quella parte incontaminata dalla realtà che l’artista custodisce nel profondo.

A Long Goodbye è: «una ballata rock che, è stata lavora con attenzione, precisone, con spunti blues che sono in grado di traghettare il mio rock – dichiara Gianluca Grignani – in maniera molto feroce e veloce su un piano differente rispetto alle mie ballate precedenti; scritta in quindici minuti di sofferenza capitalizzata al massimo».

Grignani rimane l’artista per eccellenza capace di trasmettere grinta, determinazione, con potenza e coraggio.

www.sonymusic.it

