Torna a teatro con il Tour 2021-2022 “Forza venite gente”

@NAPOLI, Teatro PalaPartenope, 28 maggio

Scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo

Regia di Ariele Vincenti

Durante la preparazione di uno spettacolo teatrale, tutti indistintamente, Artisti, Autori e Maestranze, sognano un trionfo indimenticabile che li collochi, di diritto, nell’Olimpo riservato ai Grandi Successi.

Di sicuro, però, nessuno oserebbe mai immaginare un’affermazione da Guinness dei Primati.

Ma a volte i sogni, come nella migliore tradizione cinematografica statunitense, diventano realtà.

E così, nel lontano 9 ottobre 1981, esattamente 40 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo, debuttò una Commedia Musicale che nel giro di pochi anni, sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi

confini geografici, per essere tradotta in otto lingue, e rappresentata in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia.

Stiamo parlando proprio dell’italianissimo FORZA VENITE GENTE.

3.500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori… soltanto a Roma, in Piazza San Giovanni, il 16 agosto del 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, lo spettacolo raccolse 250.000 presenze, e a Padova, nello Stadio Appiani, insieme a Papa Giovanni Paolo ll, assistettero alla Rappresentazione, oltre 30,000 spettatori.

Il cd delle musiche originali ha venduto, negli anni, centinaia di migliaia di copie in Italia e all’estero.

Si, decisamente numeri da capogiro per uno spettacolo musicale, tutto orgogliosamente italiano.

Fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali, ma profondamente rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento.

Tanto da riportare la Commedia Musicale alle atmosfere di un vero e proprio musical di immagine nord-europea, rimanendo però profondamente ancorata alla maestosità di una figura, quella di San Francesco, che nel mondo, è icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica.

Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.

IL TOUR

ROMA, Auditorium della Conciliazione, 2 – 5 dicembre

MILANO, Teatro Nuovo, 18 – 19 dicembre

ROMA, Auditorium della Conciliazione, 25 – 27 dicembre

BARI, Teatro Team, 29 – 30 gennaio

FIRENZE, Teatro Verdi, 6 febbraio

BRESCIA, Gran Teatro Morato, 19 febbraio

TORINO, Teatro Alfieri, 24 – 27 marzo

ROMA, Auditorium della Conciliazione, 30 aprile

