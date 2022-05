Formula 1: le Qualifiche

La Formula 1 arriva in Spagna, casa del principe Carlos e del re Fernando.

Nelle prove libere Leclerc e la sua Ferrari dimostrano velocità ed agonismo, ma riuscirà il monegasco a confermare la prima posizione anche nelle qualifiche?

Massima concentrazione per tutti i piloti e le Q1 prendono il via con le Rosse che dominano nuovamente questa sessione.

Q2 all’insegna di una buona Mercedes, ma la miglior prestazione è quella del campione del mondo in carica Verstappen.

Vola la Red Bull di Super Max nel Q3.

Leclerc fa tremare i tifosi del Cavallino Rampante per un testacoda, ma con una magia incredibile ottiene la Pole Position.

Alle sue spalle l’Olandese Volante, terzo il suo compagno di squadra Sainz.

Formula 1: La Gara

Clima caliente, cielo terso e asfalto rovente con una temperatura di circa 50 gradi.

Leclerc chiude deciso la porta in faccia a Verstappen alla partenza, Sainz perde due posizioni, mentre Hamilton viene toccato da Magnussen e deve rientrare ai box per sostituire le gomme.

Max non vuole lasciar scappare l’avversario e cerca di tenere il suo ritmo.

Carlos perde il posteriore, finisce nella ghiaia, ma riesce a rimettersi in pista compromettendo però la sua gara.

Verstappen imita lo spagnolo della Ferrari e si deve accodare dietro Russell e Perez.

L’Olandese supera senza problemi il compagno di squadra, mentre deve ingaggiare una lotta all’ultimo sangue con George per la seconda posizione.

Colpo di scena al ventisettesimo giro: Leclerc è costretto al ritiro per un problema sulla Power Unit, lasciando così strada libera agli avversari.

Dopo la girandola dei pit stop, Verstappen si prende la leadership della corsa e si aggiudica il Gran Premio di Spagna.

Secondo Perez, terzo un fantastico Russell.

Sainz riesce a risalire in quarta posizione, aggiustando una gara difficile.

Da sottolineare anche le ottime prestazioni di Hamilton, dato per spacciato dopo il primo giro, e di Alonso, partito addirittura in ultima posizione.

Formula 1: Il Podio

1 Verstappen

2 Perez

3 Russell

