Quando il calcio incontra l’amore per i fornelli. Manuele Baiocchini, volto noto dell’informazione sportiva e appassionato di cucina, ci accoglie nella sua casa per svelare le sue ricette da campione.

In prima tv su Food Network canale 33 arriva “CASA BAIO”, dal 29 maggio ogni domenica alle 15:00 e disponibile in streaming su discovery+.

Casa Baio è una rubrica che unisce l’amore per il calcio alla passione per il buon cibo. Manuele ripropone le ricette tipiche della tradizione culinaria italiana dando consigli e suggerimenti per realizzare al meglio i piatti proposti.

Tra fischi di inizio, formazione degli ingredienti, VAR e highlights delle ricette, sarà come stare in campo: iniziate con il riscaldamento e preparatevi per un mix esplosivo di calcio e buon cibo.

“CASA BAIO” (6×30) è prodotto da Deva per Discovery Italia. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

www.discoveryplus.it

