Festival Milano Musica – pianoforte Andrea Lucchesini

Dopo la prima assoluta del balletto Madina al Teatro alla Scala nell’autunno 2021, il Festival Milano Musica programma, venerdì 20 maggio alle ore 20 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, la prima esecuzione della Sonata n.2 per pianoforte di Fabio Vacchi (commissione Fondazione Umberto Micheli), nell’interpretazione del celebre pianista Andrea Lucchesini. Sonata bipartita, composta durante il primo lockdown, “il mio pensiero, mentre scrivevo, volava alle qualità interpretative di Andrea Lucchesini, che aveva già suonato in prima assoluta, al LAC di Lugano, la mia Sonata n. 1. Ѐ stato il suo approccio introspettivo e profondo, lucido e coinvolgente, ad avere indirizzato il mio pensiero compositivo, in totale consonanza umana e artistica”, scrive lo stesso compositore.

Il programma del recital pianistico prevede anche Six Encores per pianoforte di Luciano Berio, del quale Lucchesini è interprete di riferimento. Nonostante l’origine eterogenea, i Six Encores (sei bis) formano un vero e proprio ciclo per la sostanziale continuità della ricerca sulla scrittura pianistica.

In programma anche la Sonata per pianoforte BB88 di Béla Bartók, composta nel 1926, unico esempio di questo genere nella sua produzione matura, quella che l’autore considerava più rappresentativa della propria arte.

Chiude il concerto la Sonata in si minore di Franz Liszt, maggiore erede della tradizione classica e romantica, non si è limitato a fondere queste due dimensioni, ma ha ampliato enormemente i mezzi tecnici per esprimerle a un livello fino ad allora impensabile.

Il concerto è preceduto alle ore 18 da una Piano Lesson in collaborazione con Piano City Milano. L’interprete e il compositore, Andrea Lucchesini e Fabio Vacchi in conversazione con Oreste Bossini.

