Esce oggi “Lalalacrime” il nuovo EP di Giuse The Lizia

Inizia il tour estivo! Il 28 maggio la prima tappa al Mi Ami Festival

Esce oggi, venerdì 13 maggio il secondo EP di Giuse The Lizia, LALALACRIME, prodotto da Maciste Dischi (distribuito da Universal/Island) e disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://island.lnk.to/lalalacrime). L’EP è stato preceduto dall’uscita dei tre singoli “Il brutto del mondo” feat. Memento, “Particelle” feat. Laila Al Habash e “Parole peggiori”.

Audace, innovativo, ambizioso e terribilmente diretto, Giuse The Lizia affronta, insieme alla musica come compagna di viaggio, la montagna russa sentimentale che nasce dopo la rottura di una relazione.

Con il nuovo progetto musicale, LALALACRIME, Giuse decide di mettersi a nudo e racconta il proprio vissuto attraverso una musica sperimentale e melodie che rappresentano un mix di generi: nei sei brani presenti nell’EP si passa dal soft-rock all’indie-pop, con testi caratterizzati da giochi di parole e racconti di storie che appartengono a tutti noi.

Un percorso tutto da scoprire, che inizia con la malinconia tipica della fine di una storia per raggiungere la tappa finale della consapevolezza e dell’accettazione di dover andare avanti.

L’EP LALALACRIME, con uno stile senza filtri e riuscendo a toccare la sensibilità di tutti, incarna il desiderio e il bisogno di voltare pagina regalando all’ascoltatore sei tracce con sound innovativi e fluidi che riescono a coprire l’intera gamma di emozioni: brani ideali per lasciarsi trasportare dalle emozioni sentendosi compresi e al sicuro nelle giornate storte e in cui la paura la fa da padrona, come “Giorni Blue” e “Parole peggiori”, ma anche pezzi che fanno venire voglia di saltare e ballare, come “Boy, don’t cry” e “Diretta Rai”.

Giuse The Lizia in questo viaggio non è da solo, ma è accompagnato da due artisti emergenti della scena rap e pop: il giovane cantautore milanese Memento in “Il brutto del mondo” e la carismatica cantautrice italo-palestinese Laila Al Habash in “Particelle”.

Tutti sottopalco per Giuse The Lizia che, a partire dal MI AMI Festival il 28 maggio, sarà tra gli ospiti di alcuni dei principali festival estivi italiani!

CALENDARIO DATE

28 maggio – Segrate (MI) @ MI AMI FESTIVAL

29 maggio – Buggiano (PT) @ BELLA VISTA SOCIAL FEST

10 giugno – Rovigo @ VOCI DAL BASSO

25 giugno – Marina Romea (RA) @ GHEPENSIMAR @Bagno Polka

16 luglio – Vicenza @ JAMROCK FESTIVAL

11 agosto – Lamezia Terme (CZ) @ COLOR FEST

09 settembre – Genova @ GOA BOA

I biglietti per le date del 28 maggio al Mi Ami Festival e dell’11 agosto al Color Fest sono disponibili su DICE, per la data del 9 settembre al Goa Boa su Mailticket.it, mentre per tutte le altre date l’ingresso è libero

