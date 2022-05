Eagle-Eye Cherry, B a c k  o n  T r a c k  W o r l d  T o u r

Dal vivo per una data unica a Milano il 21 febbraio 2023 in Santeria Toscana 31

Il cantautore svedese il prossimo anno sarà dal vivo per una data unica in Italia: si esibirà a Milano in Santeria Toscana 31 martedì 21 febbraio 2023. Oltre a regalare ai fan l’esibizione di alcuni suoi brani senza tempo, fra cui la celebre “Save Tonight” – che proprio nel 2023 celebrerà il suo 25° anniversario – l’artista porterà sul palco meneghino i nuovi brani del suo album in uscita a ottobre 2022 “Back on Track”. I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 27 maggio alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.

Ci sono canzoni che segnano un’epoca. “Save Tonight” è sicuramente una di queste.

Nessuno può essersi sottratto all’ascolto di “Save Tonight”, trasmessa in streaming oltre 500 milioni di volte e viene ancora oggi suonata dalle radio di tutto il mondo. Il brano ha raggiunto il suolo americano nell’estate del 1998 dando vita a un successo incredibile, tanto che lo anno il singolo è diventato il più suonato dalle radio statunitensi.

Eagle-Eye Cherry annuncia il suo world tour insieme all’uscita del suo sesto album in studio, “Back on Track”, prevista per il 7 ottobre.

Dopo l’uscita del disco, lo attende un tour più ampio e globale, che inizierà in Brasile nei mesi di ottobre e novembre e proseguirà in tutta Europa subito dopo Capodanno con date nei Paesi nordici, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Portogallo, Italia, Belgio e Paesi Bassi.

EAGLE-EYE CHERRY

21 febbraio 2023 – Santeria Toscana 31 – Milano

Biglietti: euro 25,00 + prev.

Prevendite disponibili a partire

dalle ore 10.00 di venerdì 27 maggio

su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm

Info su www.bpmconcerti.com

