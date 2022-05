GIUSEPPE PENONE. ORGANICA RINASCITA

Al Museo il documentario dedicato alla scultura “INDISTINTI CONFINI” collocata nel Bosco della Memoria in ricordo delle vittime del Covid-19.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO ORE 18, AUDITORIUM

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Via San Vittore, 21 – Milano

Giovedì 12 maggio ore 18, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia presenta il documentario Giuseppe Penone. Organica Rinascita, realizzato da 3D Produzioni con il contributo della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti.

Il documentario ricostruisce la genesi del progetto per l’installazione (dal titolo Indistinti confini) realizzata nel Bosco della Memoria di Bergamo, in ricordo delle vittime del Covid-19, attraverso l’opera e la poetica di uno dei più importanti esponenti dell’Arte Povera italiana.

L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, prenotando direttamente dal sito web del Museo www.museoscienza.org.

La presentazione del documentario Giuseppe Penone. Organica Rinascita si inscrive nel percorso intrapreso dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia sul fronte dell’arte contemporanea, nell’idea unitaria di cultura che lo distingue sin dalla fondazione nel 1953, con la dedica a Leonardo da Vinci come simbolo di questa visione.

Oggi il Museo continua a riflettere sull’idea di sintesi tra sapere scientifico e cultura umanista, due approcci differenti che si completano per comprendere il mondo attorno a noi.

In tal senso l’arte contemporanea, attraverso le sue visioni originali e le sue poetiche distintive, ci consegna interpretazioni della realtà in cui viviamo, caratterizzata da scienza e tecnologia, come testimonianza materiale e come strumento di riflessione per la narrazione della nostra storia.

