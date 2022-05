Colazioni letterarie LAC Lugano Arte e Cultura

Ciclo di incontri letterari in dialogo con il pubblico

Sabato 14 maggio ore 11

PATRIZIA CARAVEO in dialogo con Ira Rubini

LA SCIENZA PER TUTTI

Ultimo appuntamento primaverile delle Colazioni letterarie al LAC: sabato 14 maggio con Patrizia Caraveo.

La quarta edizione della rassegna ha come ospiti tre donne, tre personalità di spicco, molto diverse tra loro per età, professione, esperienze. Dopo l’incontro con la filosofa e scrittrice Maura Gancitano, in collaborazione con gli Archivi Riuniti delle Donne Ticino e quello con la giornalista Emanuela Rosa-Clot, la protagonista dell’ultimo appuntamento, dal titolo La scienza per tutti, è l’astrofisica Patrizia Caraveo che dialogherà con la giornalista Ira Rubini sabato 14 maggio alle ore 11:00 al LAC.

Patrizia Caraveo è Dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Astrofisica di fama mondiale, nel 2009 ha ricevuto il Premio Nazionale Presidente della Repubblica e, poi, nel 2021, il Premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica. Nel 2014 è entrata nella lista degli Highly Cited Researchers. Fa parte del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica e delle 100donne contro gli stereotipi. È Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ira Rubini è giornalista culturale, lavora per RSI Radiotelevisione Svizzera e per Radio Popolare.

Informazioni pratiche

Eventi gratuiti.

Prenotazione online consigliata.

Maggiori informazioni sul programma della quarta edizione sono disponibili su www.luganolac.ch/colazioni-letterarie-21-22

Il ciclo di incontri letterari Colazioni letterarie è promosso da Società Dante Alighieri Lugano, PiazzaParola e dal centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura, nell’ambito del programma di mediazione culturale LAC edu, grazie al contributo di UBS, partner principale LAC edu.

