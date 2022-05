Cinzia Spanò al Museo Bagatti Valsecchi – 11 maggio 2022

La programmazione di Stasera al Museo. Nel segno delle donne continua nel mese di maggio con un ricco cartellone dedicato quasi interamente al teatro.

Il Museo Bagatti Valsecchi prosegue infatti il percorso di celebrazione dello spirito femminile ospitando tre rappresentazioni teatrali che portano in scena donne piene di forza, passione e coraggio interpretate da Federica Fracassi, Cinzia Spanò e Beatrice Baldaccini.

Mercoledì 11 maggio 2022 sarà la volta dello spettacolo Palma Bucarelli e l’altra resistenza, in cui Cinzia Spanò, in collaborazione con il TeatroElfo Puccini, interpreterà la straordinaria Palma Bucarelli: storica dell’arte competente e critica agguerrita, tra le prime direttrici donna di un museo pubblico in Italia, figura fondamentale per la diffusione dell’arte contemporanea con posizioni discusse e controcorrente.

Antifascista coraggiosa, negli anni della guerra si impegnò a mettere in salvo le opere della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma dalle razzie tedesche e dai bombardamenti in maniera talora rocambolesca. Il suo fu un contributo fondamentale a quell’altra resistenza: il salvataggio del nostro patrimonio artistico.

Stasera al Museo

Nel segno delle donne

Orari

Ogni appuntamento inizia alle ore 19:30, con accesso alle 18:30 per visitare liberamente il Museo.

Biglietti

Ingresso al Museo con spettacolo/concerto gratuito: 15 €, ridotto 12 € per i soci dell’Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi.

Prenotazione obbligatoria su www.museobagattivalsecchi.org

Gli accessi al Museo saranno regolati in base alla normativa Covid vigente.

