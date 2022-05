Cinema Teatro Eduardo, venite a scoprire gli spettacoli di fine anno della Scuola di Teatro e Musical Tutti All’… Opera

Dal 14 maggio al 12 giugno, cinque spettacolari week end nella città di Opera (MI) per celebrare la passione e l’amore per la recitazione con gli allievi dai 3 anni in su delle scuole di Peschiera Borromeo e Opera

Quella diretta da Antonio Ricchiuti è una scuola dove non si impara solo a recitare, ballare e cantare ma anche a crescere. Il teatro come punto di incontro fra numerose discipline e la cultura.

Una scuola dove i docenti, gli allievi e le famiglie degli iscritti, ogni anno, stipulano un patto educativo per la crescita personale dei giovani che culmina con il “saggio” di fine stagione. Calcare il palcoscenico, davanti alle proprie famiglie e ai propri amici è un’esperienza formativa formidabile, si impara ad aver fiducia dei propri mezzi e a contare sugli altri.

Se pensate che anche a vostra figlia o figlio possa interessare fare teatro e musical, ed esprimersi tramite la recitazione, il ballo e il canto, in un ambiente di alto profilo come la Scuola dell’Associazione Tutti all’Opera, non potete perdervi gli spettacoli di fine anno. Un’occasione unica per toccare con mano la magia della rappresentazione scenica, per respirare le atmosfere colme di entusiasmo.

In questo caso assistendo alle libere interpretazioni dei capolavori letterari che tutti i bambini conoscono, adattati dal maestro Ricchiuti. Sotto la sua Regia, e quella dell’assistente Mirco Guarino, le coreografie classiche e moderne di Barbara Pergolizzi, Jessica Baccino, Alice Rosati, e i costumi di Lucia Pinto, al Cinema Teatro Eduardo di Opera, per cinque week end, andranno in scena cinque spettacoli imperdibili.

Si parte sabato 14 e domenica 15 maggio, con i bambini da 3 a 9 anni della Scuola di Peschiera Borromeo che metteranno in scena “Il Re Leone”; il sabato 21 e domenica 22 maggio sarà la volta dei bambini da 3 a 9 anni della Scuola di Opera con “Aladin”; sabato 28 e domenica 29 maggio ad andare in scena con “Peter Pan” saranno i ragazzi di Opera dai 10 ai 14 anni; sabato 4 e domenica 5 giugno, “Ballo alla Rydell School” sarà lo spettacolo che metteranno in scena i ragazzi dai 10 ai 14 di Peschiera Borromeo; chiude la rassegna “La Bella e la Bestia” a cura degli allievi dai 15 anni in su, che sabato 11 e domenica 12 giugno, termineranno la stagione, e daranno appuntamento a tutti, all’anno prossimo.

Gli spettacoli del sabato sono alle ore 20.45 quelli della domenica alle ore 17.30. Approfittate per chiedere informazioni sulle audizioni della nuova stagione 2022-2023.

Prezzi di ingresso: Poltronissima intero € 18, ridotto € 15. Poltrona intero € 15, ridotto € 12.

Biglietti disponibili online su Webtic www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5615, o alla cassa del Teatro.

Cinema Teatro Eduardo – Opera (Mi), Via Papa Giovanni XXIII 5/F

Informazioni: Associazione Culturale Tutti all’…Opera Tel. 347 419 0962 – 02 5760 3881 – 02 8493 0301 oppure inviare un’email a info@tuttiallopera.com – www.tuttiallopera.com

