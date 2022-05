Sabato 28 maggio 2022 riaprono le porte dei Bagni Misteriosi per una stagione estiva ricca di sport, musica, teatro, intrattenimento e tante altre attività anche dedicate ai più piccoli.

A cominciare dal servizio di balneazione (tariffa privata fino al 3 luglio e convenzionata con il Comune di Milano dal 4 luglio al 18 settembre), per proseguire poi con una rassegna di spettacoli all’aperto nell’arena estiva con protagonisti del calibro di Filippo Timi.

Quest’ultimo inaugurerà la rassegna domenica 29 maggio p.v. alle ore 21.00 con SCOPATE SENTIMENTALI – Esercizi di sparizione uno spettacolo di e con Filippo Timi, Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte dedicato a Pier Paolo Pasolini. (Comunicato stampa ed immagini in allegato).

A seguire calcheranno la scena dell’arena estiva Luca Barbarossa (7 giugno), Enrico Rava (16 giugno), Paolo Fresu, Petra Magoni (21 giugno nell’ambito della Festa della Musica organizzata dalla Società del Quartetto di Milano), Giuliana De Sio (28 giugno), Elio Germano e Theo Teardo (5 luglio), Ettore Bassi (19 luglio), Toni Servillo (26 luglio).

Dal 13 giugno partiranno anche i campus estivi dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni in collaborazione con Kikolle Lab. Non mancheranno, infine, le proposte di GŪD Bagni Misteriosi per il bistrot diurno e l’aperitivo serale.

Balneazione

Dal 28 Maggio al 3 Luglio 2022

Tariffe balneazione privata

giornaliero (h10 – 18.30): intero 25€ | ridotto* 20€

mattina (h10 – 14): intero 15€ | ridotto* 12€

pomeriggio (h14.30 – 18.30): intero 15€ | ridotto* 12€

Novità estate 2022! ABBONAMENTO 5 INGRESSI

da utilizzare il lunedì e il martedì 90€ (anziché 125€)

Dal 4 Luglio al 18 settembre 2022

Tariffa balneazione convenzionata con il Comune di Milano

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì

giornaliero (h10 – 18.30): intero 12,00€ | ridotto* 9€

mattina (h10 – 14): intero 7€ | ridotto* 5€

pomeriggio (h14.30 – 18.30): intero 7€ | ridotto* > 5€

martedì

giornaliero (h10 – 18.30): intero 25€ | ridotto* 20€

mattina (h10 – 14): intero 15€ | ridotto* 12€

pomeriggio (h14.30 – 18.30): intero 15€ | ridotto* 12€

sabato e domenica

giornaliero (h10 – 18.30): intero 14€ | ridotto* 10 €

mattina (h10 – 14): intero 10€ | ridotto* 8€

pomeriggio (h14.30 – 18.30): intero 10€ | ridotto* 8€

Ingresso

Via Carlo Botta 18/A

Info: 02 89731800 | info@bagnimisteriosi.com

Spettacoli all’aperto nell’ Arena estiva



29 maggio 2022 – Ore 21.00

Scopate sentimentali. Esercizi di sparizione

uno spettacolo di e con Filippo Timi, Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte

Filippo Timi voce e corpo

Rodrigo D’Erasmo violino e chitarra

Mario Conte real time electronics e sintetizzatore

produzione Vertigo e UFO

7 giugno 2022 – Ore 21.00

Luca Barbarossa – Non perderti niente

Concerto autobiografico di Luca Barbarossa

con Stefano Cenci (tastiere); Claudio Trippa (chitarra)

In collaborazione con Fondazione BPM

La serata fa parte della 23esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

16 giugno 2022 – Ore 21.15

Concerto in duo

Enrico Rava tromba

Francesco Grillo pianoforte

21 giugno 2022 – ore 21.00

Festa della Musica

Da Bach a Bowie

Paolo Fresu, Petra Magoni e l’Orchestra I Virtuosi Italiani diretta da Paolo Silvestri

musiche di Johann Sebastian Bach, Giuseppe Tartini, Girolamo Frescobaldi, Vincenzo Bellini, David Bowie

produzione della Società del Quartetto di Milano

powered by IED – Istituto Europeo di Design in collaborazione con Teatro Franco Parenti e con il contributo di Regione Lombardia

28 giugno 2022 – oOre 21.00

Giuliana De Sio in

Favolosa

Favole del Basile e tant’altro

Musiche di Cinzia Gangarella, Marco Zurzolo, Sasà Flauto

Cabiria Produzioni

5 luglio 2022 – Ore 21.15

Il sogno di una cosa

Elio Germano e Teho Teardo in un omaggio a Pasolini

liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini

di e con Elio Germano, Teho Teardo

produzione Infinito Teatro di Pierfrancesco Pisani

19 luglio 2022 – ore 21.15

Il mercante di luce

dal romanzo di Roberto Vecchioni

con Ettore Bassi

adattamento e regia Ivana Ferri

musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini

produzione Tangram Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte

26 luglio 2022 – Ore 21.15

La parola canta

con Toni e Peppe Servillo

con Solis String Quartet

Vincenzo Di Donna violino; Luigi De Maio violino; Gerardo Morrone viola; Antonio Di Francia celloproduzione Teatri Uniti

Campus estivo per bambini dai 6 ai 10 anni

Ogni settimana un focus differente sulla sostenibilità farà da filo conduttore di tutte le attività: la vita sott’acqua, la vita sulla terra, città e comunità sostenibili e molto altro.

13 giugno – 22 luglio 2022

SETTIMANALI e GIORNALIERI

Teatro Franco Parenti e Kikolle Lab insieme per la II edizione di Campus estivi settimanali/giornalieri ai Bagni Misteriosi.

A cura di Associazione Pier Lombardo.

TEATRO, GIOCHI D’ACQUA, SCENOGRAFIA, MOVIMENTO, CIRCO, ACQUAGYM

La giornata prevede un momento di accoglienza e due laboratori al giorno (uno al mattino ed uno al pomeriggio) condotti dagli specialisti delle diverse discipline, una pausa merenda ed il pranzo seguito da un po’ di relax. I bambini avranno un kids corner dedicato nella palazzina dei Bagni Misteriosi.

PRANZO E MERENDA

I pranzi saranno forniti da GŪD Bagni Misteriosi che offre qualità e freschezza dei prodotti.

FOCUS SOSTENIBILITÀ

ORARI

giornata intera dalle 9.00 alle 16.00

mattina > ingresso scaglionato ogni 5-10 minuti, dalle 8.30 alle 9.30

pomeriggio > uscita alle 16.00

COSTI

350€ a settimana / 100€ a giornata, comprensivi di:

– ingressi in piscina

– attività ludico-ricreative con il team Kikolle Lab

– attività di drammatizzazione con gli insegnanti del Teatro Franco Parenti

– pranzi e merende fornite da GŪD

– assicurazione

INFO E PRENOTAZIONI

info@kikollelab.com

Maggiori informazioni e programma dettagliato su

www.bagnimisteriosi.com

