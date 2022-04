“Radio Monte Carlo Planet”, la nuova web radio

22 aprile, Giornata Mondiale della Terra

Nasce “Radio Monte Carlo Planet”, una web radio dedicata all’ambiente

La Giornata Mondiale della Terra, che le Nazioni Unite celebrano in tutto il mondo il 22 aprile, è la più grande manifestazione ambientale del Pianeta, il momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.

Anche quest’anno Radio Monte Carlo ha deciso di dedicare a questa importante Giornata l’intera programmazione di venerdì 22 aprile con interventi di approfondimento e notizie dedicate al Pianeta.

Lo stesso giorno si accenderà anche la nuova web radio “Radio Monte Carlo Planet”, un progetto nato dalla volontà di celebrare le bellezze del nostro pianeta e promuoverne la salvaguardia. La formula si avvale di un mix sapiente tra informazione e grande musica.

Roberta De Matthaeis, che quotidianamente sulle frequenze di Radio Monte Carlo intrattiene gli ascoltatori su argomenti legati alla tutela del nostro pianeta, è la voce ufficiale di “Radio Monte Carlo Planet”.

Ed è dunque la sua voce inconfondibile a guidarci in un viaggio meraviglioso, per scoprire tutte le bellezze della terra e soprattutto i modi per proteggerle e valorizzarle.

Notizie utili e interessanti, spunti per riflettere, scanditi da quella che è la cifra stilistica di Radio Monte Carlo: grande musica di qualità, che per “Radio Monte Carlo Planet” è prettamente contemporanea, con il meglio del sound degli ultimi dieci anni.

“Radio Monte Carlo Planet” è ascoltabile sul sito e la app di Radio Monte Carlo e UnitedMusic.it

www.radiomontecarlo.net

