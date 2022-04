Pallavolo Serie A1, dirige l’orchestra la maestra Wolosz

Senza storia il primo risultato delle Semifinali Playoffs di vivo Serie A1: la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano supera al Palaverde la Savino Del Bene Scandicci 3-0. L’esperienza delle pantere ha fatto la differenza soprattutto nel decisivo primo set, con le toscane per lunghi tratti in vantaggio, anche di sette punti sul 10-17. Ma è sul 20-22 che la squadra di mister Santarelli tira fuori il carattere, difendendo di tutto grazie alla solita De Gennaro e affidandosi alla coppia Wolosz-Egonu, la prima nominata MVP a fine match grazie alla splendida gestione delle attaccanti, soprattutto le centrali Folie (12 punti con l’89% in attacco e 4 muri) e De Kruijf (9 con il 78%) che hanno pesantemente influenzato l’incontro, la seconda top scorer (18) e trascinatrice delle compagne con ben 11 punti nella frazione iniziale. Chiuso il parziale 25-23, le gialloblu controllano il secondo set e, pur partendo male (4-8), conquistano anche il terzo. Per le ragazze di mister Barbolini arriva quindi il primo k.o. della post season, come l’anno scorso per 3-0 contro Conegliano. Brutte le percentuali in attacco (solo il 35% finale di squadra), con una Antropova unica in doppia cifra (10) ma imprecisa e comunque ben controllata dal muro avversario. Non sfruttate a sufficienza dalla regista Malinov le centrali Alberti e soprattutto Lubian, sembrata la più in palla dalle sue, mentre buona partita in difesa per il libero Castillo.

Determinante per Scandicci diventa quindi Gara 2, da giocare nella casa delle cugine di Firenze, Palazzo Wanny, prevista per sabato alle ore 20.45. Come appreso stasera, non basterà essere brave: per superare le campionesse in carica servirà essere perfette. Così mister Barbolini a fine partita: “Alla fine contano i palloni giocati sopra il 20 e loro li hanno giocati meglio di noi. Hanno battuto meglio, mentre noi abbiamo battuto troppo facile. Proprio sul servizio dobbiamo e possiamo fare qualcosa in più in Gara 2. Sappiamo che loro sono forti a muro e in attacco, però penso che abbiamo giocato punto a punto e delle volte sembra che non crediamo che possiamo farcela. Dobbiamo fare uno sforzo in più, ma non è una cosa che si fa con la testa, è qualcosa che si fa con la tecnica, battendo meglio e rischiando qualcosina di più in attacco. Stavolta abbiamo rischiato, ma non è andata bene, non si può avere paura con loro. Per Gara 2 sono sicuro che il nostro pubblico non ci abbandonerà. Oltre a fare il tifo per noi, ci sarà l’occasione di vedere una bellissima partita, con all’opera due delle squadre più forti d’Europa. Ricordiamo però che in campo andiamo noi e dovremo essere noi a meritarci lo sforzo in più del nostro pubblico”.

Queste invece le parole di un soddisfatto Santarelli: “Molti errori nel primo set, non stavamo facendo le scelte giuste. Ci siamo sistemati ed è tornata la fiducia, il Palaverde è esploso e ci ha trascinato, un primo set veramente bellissimo. Il secondo set ottimo approccio e Scandicci l’ha subìto, poi abbiamo rallentato di nuovo e abbiamo rischiato. Loro sono un’ottima squadra, hanno alternative importanti e sarà difficile superare questa serie. Un 3-0 quasi un po’ bugiardo, è stata una gara equilibrata e spesso in equilibrio. Nei playoff non c’è tempo per recuperare, siamo state brave e anche fortunate nel primo set. Gara 2 sarà un’altra battaglia com’è giusto che sia in una semifinale. Contento comunque per l’atteggiamento delle ragazze”.

SEMIFINALI – GARA 1



Mercoledì 20 Aprile 2022 ore 20:30 (Sky Sport Uno e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino del Bene Scandicci 3-0 (25-23 25-21 25-21)

Giovedì 21 aprile 2022 ore 20.30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Monza ARBITRI: Curto-Papadopol

IL TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-23 25-21 25-21) – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Wolosz, Plummer 10, Folie 12, Egonu 18, Sylla 7, De Kruijf 9, De Gennaro (L), Caravello, Gennari, Courtney, Omoruyi. Non entrate: Frosini, Vuchkova, Visentin (L). All. Santarelli. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zilio Pereira 6, Alberti 7, Antropova 10, Pietrini 8, Lubian 7, Malinov 2, Castillo (L), Lippmann 7, Camera, Silva Correa, Angeloni. Non entrate: Merlo, Sorokaite, Napodano (L). All. Barbolini. ARBITRI: Luciani, Mattei. NOTE – Spettatori: 2630, Durata set: 29′, 27′, 26′; Tot: 82′. MVP: Wolosz.

Top scorers: Egonu P. (18) Folie R. (12) Antropova E. (10)

Top servers: Pietrini E. (2) Zilio Pereira N. (1) Lubian M. (1)

Top blockers: Folie R. (4) Alberti S. (3) Pietrini E. (2)

LE SERIE

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino del Bene Scandicci 1-0

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Monza 0-0

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

SEMIFINALI – GARA 2

Sabato 23 Aprile 2022, ore 20:45

Savino del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Domenica 24 Aprile 2022, ore 20:00

Vero Volley Monza – Igor Gorgonzola Novara

