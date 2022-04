Da domani venerdì 22 aprile, sarà disponibile in radio “NEL CENTRO DI NEW YORK”, il nuovo singolo della cantautrice piemontese ELISABETTA GAGLIARDI, già disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download.

È online anche il lyric video realizzato dal videomaker Marcello Geraci.

Ascolto: https://open.spotify.com/track/5ZGygmnCChlqlaGbW9jHxd?si=8d147fcbfd60430b

“Nel centro di New York”, scritta con il bassista Nicola Bruno e prodotta da Producer Erik Bosio, è una canzone d’amore anche se racconta gli ultimi momenti di un rapporto giunto ormai al termine.

È un atto di amore nei confronti di sé stessi, un inno disperato a lasciare andare le cose quando si prende coscienza che nulla potrà evolversi in qualcosa di vero, concreto, duraturo. Perché l’amore lo si fa e lo si costruisce in due.

“Nel centro di New York, una canzone per lottatori, Per chi non si è mai arreso. – Racconta Elisabetta Gagliardi – L’ho scritta poco dopo la fine di una storia d’amore. Ringrazio e dedico questa canzone a chi mi ha regalato la bellezza e il dolore. Un mix meraviglioso di emozioni che si prendono a cazzotti. Ai lividi e ai cerotti. A quella sensazione di pace che arriva quando il tempo sistema tutti i tasselli del tuo puzzle.”

