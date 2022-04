Si è concluso con una netta sconfitta (0-74) il secondo incontro delle Azzurre nel Tiktok Women’s Six Nations 2022, giocato oggi pomeriggio allo Stadio S. Lanfranchi di Parma contro le Campionesse in carica dell’Inghilterra:

Andrea Di Giandomenico, Capo Allenatore Nazionale femminile:

“Che l’Inghilterra fosse una grande squadra lo sapevamo, ma anche noi vorremmo esserlo, per cui questo non deve essere un alibi o una scusa. Oggi non siamo riusciti ad esprimere nulla del nostro gioco, ma il bello dello sport è che dopo una partita ne viene subito un’altra che ci permette di reagire e ripartire. Sarà una bella sfida riuscire a dimostrare quello che non si è visto oggi, è mancato il giusto approccio alla gara”.

Manuela Furlan, Capitano Azzurro:

“Con grandi squadre come la Francia o l’Inghilterra non puoi permetterti di entrare con l’atteggiamento sbagliato. Dobbiamo ripartire da questi 74 punti, una grossa lezione che ci deve riportare coi piedi per terra fin da subito. La sfida che andremo ad affrontare in casa dell’Irlanda sarà altrettanto impegnativa, ma abbiamo il dovere il reagire e metterci immediatamente a lavoro per ritrovare fiducia nel nostro gioco”.

Nel prossimo turno le Azzurre affronteranno l’Irlanda al Musgrave Park di Cork domenica 10 aprile – kick off alle ore 18 (ITA)

Parma, Stadio Sergio Lanfranchi – domenica 3 aprile

TikTok Women’s Six Nations, II giornata

Italia v Inghilterra 0-74

Marcatrici: p.t. 4’ m. McKenna tr Harrison (0-7), 15’ m. Thompson (0-12), 21’ m. Davies (0-17), 28’ m. Brown tr Harrison (0-24), 35’ m. Kabeya tr Harrison (0-31); s.t. 42’ m. Thompson (0-36), 49’ m. Fleetwood (0-41), 53’ m. Bern tr Harrison (0-48), 64’ m. Sing tr Rowland (0-55), 68’ m. Scarratt tr Rowland (0-62), 75’ m. McKenna tr Rowland (0-69), 80’ m. Thompson

Italia: Ostuni Minuzzi, Muzzo (56’ Furlan), Sillari, Rigoni, Magatti, Madia, Stefan (56’ Barattin), Giordano (Cap), Locatelli (56’ Fedrighi), Sberna (43’ Veronese), Duca, Tounesi (74’ D’Incà), Gai (65’ Seye), Bettoni (35’ Vecchini), Maris (62’ Barro)

all. Di Giandomenico



Inghilterra: Kildunne (62’ Sing), Thompson, Aitchison (67’ Scarratt), Rowland, McKenna, Harrison, Hunt (57’ Packer), Cleall (67’ Hunter), Kabeya (40’ Fleetwood), Matthews, Ward, Galligan, Brown (52’ Bern), Davies (52’ Powell), Cornborough (52’ Muir)

all. Middleton

TikTok Player of the Match: Natasha Hunt (Inghilterra)

arb. Hollie Davidson (Scozia)

Calciatrici: Zoe Harrison (Inghilterra) 4/5; Helena Rowland (Inghilterra) 4/7

Note: Terreno in perfette condizioni. Cielo parzialmente coperto. Temperatura 12°. Spettatori 1.700. Esordio con l’Italdonne per Francesca Barro.

Cartellini: 71’ cartellino giallo a Beatrice Rigoni (Italia)

