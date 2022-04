Sono i LA CRUS i protagonisti della nuova puntata di “MY GENERATION”, il programma musicale dedicato alle band degli anni ’90, in onda su Sky Arte.

La prossima puntata andrà in onda sabato 9 aprile alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400), e sarà anche disponibile on demand e in streaming su NOW.

I La Crus sono Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfatti e Alessandro Cremonesi. Nel 1995 con il loro primo album omonimo ottengono i più preziosi riconoscimenti, vincendo la Targa Tenco come miglior opera prima, il Premio Ciampi e il referendum di Musica&Dischi come miglior debutto pop&rock.

In seguito, dopo due album seminali come “Dentro Me” e “Dietro La Curva del Cuore”, con “Crocevia” si aggiudicano la Targa Tenco 2001 come migliori interpreti.

È del 2008 l’ultimo atto discografico, con l’album celebrativo della loro carriera “Io non credevo che questa sera” al quale fa seguito un lungo tour di addio. La formazione, scioltasi nel 2008, torna insieme per una sola settimana nel 2011 per partecipare al Festival di Sanremo con “Io Confesso” che fu il brano più passato nelle radio nella classifica Ear One e, a furor di popolo, il vincitore morale di quella edizione.

https://arte.sky.it/

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia