Marco Antonio Solís in Italia il 1° luglio

L’artista messicano più amato e acclamato a livello internazionale

La sua eredità supera i 44 anni di carriera e le sue 360 canzoni sono state eseguite da più di 120 artisti in tutto il mondo

Con oltre 40 milioni di copie vendute e oltre 9 milioni di ascoltatori mensili su piattaforme di streaming

Arriva per la prima volta in Italia con un’unica data

Marco Antonio Solís

Venerdì 1° luglio 2022

Milano – Teatro Dal Verme

Prezzi biglietti:

Primo settore: € 125 + diritto di prevendita

Secondo settore: € 95 + diritto di prevendita

Terzo settore: € 75 + diritto di prevendita

Balconata: € 35 + diritto di prevendita

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA SU MY LIVE NATION

DA MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022 ALLE ORE 10

VENDITA GENERALE DA VENERDÌ 22 APRILE 2022 DALLE ORE 10

SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET

Arriva per la prima volta in Italia l’artista messicano Marco Antonio Solís con l’unica data italiana del suo tour venerdì 1° luglio 2022 al Teatro del Verme di Milano.

Rinomato per i suoi successi che continuano a parlare agli ascoltatori generazione dopo generazione, il leggendario e amato cantautore, musicista, produttore e cinque volte vincitore del Latin Grammy Award, Marco Antonio Solís parte con un tour “Que Ganas De Verte World Tour 2022” che sarà il suo primo europeo.

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, dopo 25 anni, con il ritorno di “Los Bukis” – con nove date negli Stati Uniti che sono riuscite a riunire quasi mezzo milione di persone – l’artista messicano si prepara a conquistare molti cuori nel vecchio continente.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 20 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 22 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia