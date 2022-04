Grazie al sostegno di Puglia Sound e in occasione della promozione della squadra del Bari in SERIE B, la cantante barese GAIA GENTILE si esibirà allo STADIO SAN NICOLA di Bari, domani 24 Aprile (ore 19.30) sulle note dell’evergreen “WE ARE THE CHAMPIONS”, brano dei Queen diventato simbolo di vittoria, rivincita e riscatto.

«Ricordo ancora quando da bambina mio padre mi portava allo stadio San Nicola ed io guardavo curiosa intorno a me l’entusiasmo dei tifosi. Mi brillavano gli occhi e mi appassionai anch’io a mia volta. Il Bari è sempre stata l’unica squadra per cui tifare – racconta Gaia Gentile – quella squadra che ti si incolla addosso fin da piccolo, che ti lega ancora di più alla tua terra e che senti di dover seguire e tifare nel bene e nel male. Cantare allo stadio e festeggiare “in casa” la tanto attesa Serie B, sarà una doppia emozione ed io non vedo l’ora che sia domenica!».

Per la realizzazione del nuovo album in uscita a maggio, Gaia Gentile durante la sua tournée in Brasile ha collaborato con artisti del calibro di Alegre Correa, chitarrista della band The Zawinul Syndicate, vincitori del Grammy Award 2009 come miglior album di jazz contemporaneo “75” e Sandro Haick, produttore e direttore musicale di molti progetti che vantano la vittoria dei Latin Grammy.

Sempre in Brasile, l’artista ha registrato un video blog composto da 6 puntate: alcuni estratti andranno in onda ogni mercoledì, alle 14.45, su Telenorba e saranno commentati in diretta dalla stessa Gaia nel programma “Pomeriggio Norba” condotto da Mauro Pulpito.

www.gaiagentileofficial.it – https://www.youtube.com/c/GaiaGentile

www.facebook.com/GentileGaia – www.instagram.com/gaia_gentile_official/?hl=it

