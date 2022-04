Innovamusic Contest: 9 Aprile Le Prime Audizioni a Maccagno

InnovaMusic Contest nasce dal desiderio dell’artista Dante Brancatisano di dare maggiori opportunità e visibilità ai talenti emergenti. La San Giovanni Academy, che da anni offre corsi specifici per lo sviluppo tecnico e professionale degli artisti, attraverso InnovaMusic Contest, apre le porte non solo ai suoi studenti, ma a tutti gli artisti emergenti italiani.

Nelle tre giornate di audizioni di Maccagno (9 aprile), Roma (30 aprile) e Milano (8 maggio), gli artisti solisti e le band si esibiranno live, con libera scelta tra cover e inediti. Tre sono i premi principali assegnati in questa fase:

– MIGLIOR INEDITO,

– MIGLIOR PERFORMANCE,

– MIGLIOR VOCE.

Il numero di vincitori che passeranno alla semifinale è tuttavia direttamente proporzionale alla validità dei concorrenti, determinata dalla giuria. Agli artisti selezionati per la semifinale verrà richiesto di proporre un brano originale, il 24 giugno in diretta TV nazionale dall’auditorium di Maccagno (VA), location che il giorno seguente ospiterà la finale, in cui verranno assegnati i vari premi:

• 1° classificato: INNOVAMUSIC AWARD, consistente nella promozione su 600 radio nazionali e 150 tv del digitale terrestre;

• Premio per tutti i finalisti: COMPILATION dei brani con distribuzione su tutti gli store mondiali;

• Premio speciale per uno dei finalisti: realizzazione di un progetto discografico da presentare a SANREMO GIOVANI.

Il costo d’iscrizione per i solisti è 120€, per le band 180€. Il regolamento completo è disponibile sui canali social del contest.

La prima data di audizioni è fissata per sabato 9 aprile 2022, dalle ore 14:00, all’auditorium di Maccagno (VA) in via Pietro Valsecchi 23. La giuria sarà composta da:

• Dante Brancatisano, direttore artistico di InnovaMusic. Dopo il successo nella rock band I Pitagorici ed i tour in America e Australia, il produttore calabrese si è dedicato alla scrittura del libro autobiografico “Storia straordinaria di un uomo ordinario”, agli album “Via Gleno” e “Sono ancora qui”, nonché alla creazione dell’etichetta Eden Music.

• Laura Castronovo, presidente della giuria, cantautrice nota per la sua partecipazione a concorsi canori come Castrocaro e Sanremo Giovani. Dopo l’esperienza al Cantagiro del Sud, entra a far parte di più gruppi musicali, per poi inaugurare la sua carriera solista con “Ali in Prestito”. Lo scorso anno, l’artista ha rilasciato “Meritiamo il sole”, brano incentrato sul conflitto interiore da cui solo l’amore può salvarci, sentimento complicato ma vitale che ritorna nell’ultimo singolo, “Dove l’aria profuma di te”.

•Laura Tosi, giornalista e professoressa di diverse università britanniche e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in cui è vicedirettore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. Tra i numerosi riconoscimenti, Laura Tosi vanta anche il premio internazionale “Elisa Frauenfelder” dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, per la sezione “Cultura e innovazione”.

Nel progetto InnovaMusic, ad affiancare Dante Brancatisano, è Rachele Sensi, a cui è affidata la parte gestionale, amministrativa e organizzativa delle diverse tappe del contest.

Già dai tempi del diploma Rachele ha trovato il suo spazio nel mondo della musica aprendo Labò, studio creativo collettivo in cui si è occupata di organizzazione e direzione artistica di eventi, fino a diventare event manager di Falcon Magazine e a collaborare con la casa di produzione discografica Cosmophonix.

Completano il team di InnovaMusic Alessandra Mele e Fabiana Cogliandro, artiste da tempo impegnate nel campo musicale.

LINK UFFICIALI INNOVAMUSIC

Instagram: https://www.instagram.com/innovamusic_contest/

Facebook: https://www.facebook.com/InnovaMusic.Contest

