«Gli eredi della Terra» in prima serata su Canale 5

Al via da domenica 17 aprile in prima visione assoluta con tre appuntamenti in prima serata

Sequel della miniserie tratta dall’acclamato bestseller di Ildefonso Falçones «La cattedrale del mare»

«Gli eredi della terra»

«Falçones sa narrare con partecipazione e il lettore partecipa ai sentimenti dei suoi personaggi, godendo di una trama che non ha cali di passione».

la Repubblica

«Un’atmosfera che restituisce l’effervescente società feudale barcellonese, fra nobili corrotti

e popolo oppresso, intrighi di potere, passioni, tradimenti, battaglie navali e schiavi liberati».

Il Messaggero

«Un libro epico e d’avventura che conferma la grande capacità dello scrittore spagnolo

di costruire grandi affreschi con una sapiente coscienza del ritmo narrativo e un’abilità unica

nello scovare personaggi originali che possano permettere ai lettori di viaggiare nel passato».

Il Giornale

Debutta domenica 17 aprile, in prima serata, su Canale 5, «Gli eredi della Terra», avvincente storia di lealtà, vendette, amori, sogni e fortissime emozioni, sequel della fortunata miniserie La Cattedrale del Mare.

La nuova trasposizione dell’autore-bestseller Ildefonso Falçones (in Italia, i suoi romanzi hanno venduto 1.500.000 di copie) andrà in onda in tre appuntamenti, sulla rete diretta da Giancarlo Scheri.

Los herederos de la Tierra – in contemporanea su Netflix, nel resto del mondo – è ambientata nel Quattrocento e narra una Barcellona affascinante ma indolente, sempre all’ombra dell’imponente Cattedrale di Santa Maria del Mar.

Qui, negli anni turbolenti del Concilio di Costanza, Falçones ha ricreato una società vivace, ma soffocata da una nobiltà capricciosa e corrotta, nella quale emerge un uomo che desidera una vita che non sacrifichi dignità e affetti.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/fiction/glieredidellaterra_SE000000001041

