Finalmente e’ ufficiale! “Giovani per sempre” e’ il nuovo singolo di Alan Sorrenti in uscita il 22 aprile 2022 su tutte le piattaforme digitali

Alan Sorrenti oggi 22 aprile esce con “GIOVANI PER SEMPRE” per Ala Bianca Group (il primo, nuovo singolo che anticipa l’album previsto per l’autunno) ed il 28 maggio lo presenta live al MI AMI (Milano), in un’anteprima assoluta.

L’Alan Sorrenti del nuovo singolo “GIOVANI PER SEMPRE” (prodotto da Stefano Ceri) fa riferimento al Sorrenti dei grandi successi e ha la forza non comune anche ai grandi, di tenere fermo il punto di sé, la propria aura, il proprio stile.

Perché stile è la chiave per sempre, stile è ciò che fa la differenza e permette di sparigliare le carte sapendo poi dar loro un ordine: stile che ci mostra la forza di chi non si è fermato a ieri e intende il ritorno non come una replica di un sé stesso lontano, ma come una presenza, profonda e nuova, nell’odierno e nel domani che sta arrivando.

Molto giusta la scelta di avere accanto come produttore Stefano Ceri, il demiurgo di tanto street pop italiano, capace di muoversi a livello produttivo su livelli diversi di scrittura generando straordinari incroci a fuoco tra cantautorato e dancefloor.

L’appuntamento live al MI AMI è tra i più attesi dell’estate. E’ il primo concerto di Alan Sorrenti dopo vent’anni di assenza dalle scene e a quarantacinque precisi dalla pubblicazione di “Figli delle stelle”.

L’artista non poteva scegliere evento migliore per l’eccezionale anteprima live di “GIOVANI PER SEMPRE”, presentare il brano in un festival che vuole riaccendere la Voglia di Vita e di Futuro, per far rifluire energia e speranza.

Il video di “GIOVANI PER SEMPRE” – diretto e animato da Marcello Mosca, con l’art direction di Roberto Ortu e la partecipazione di Emiliano Mait Mattia come aiuto animatore – è nato disegnando su fogli fotogramma per fotogramma, che solo in un secondo momento hanno subito un processo di digitalizzazione.

