Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo

Assessore locatelli: occasione per dar voce a famiglie e persone

Videoproiezioni a Palazzo Lombardia dei progetti del territorio

Domani, sabato 2 aprile, ricorre la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Per l’occasione l’assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, oggi ha organizzato l’incontro ‘Costruiamo insieme il futuro’ con la videopresentazione, in auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia a Milano, delle attività di alcune delle realtà del nostro territorio che si occupano di persone con disturbi dello spettro autistico.

“La Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo – ha dichiarato l’assessore Alessandra Locatelli – è un’occasione per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico.

In questa giornata speciale abbiamo scelto di dare voce alle famiglie e alle associazioni, che attraverso i video proiettati oggi, ci hanno raccontato le loro esperienze di vita”.

“La Lombardia – ha ricordato l’assessore – è ricca di realtà che con tanto impegno propongono ogni giorno progetti inclusivi che coinvolgono le persone con lo spettro autistico.

Si tratta di progetti preziosi e importanti, in quanto contribuiscono a migliorare la qualità di vita delle persone che soffrono di questo disturbo e delle loro famiglie, favorendo una vera inclusione sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista lavorativo.

Ritengo che valorizzare questi progetti e farli conoscere a un pubblico sempre più ampio sia non solo importante, ma anche doveroso per accrescere la consapevolezza e per far sì che i modelli positivi possano essere replicati anche in altri territori”.

“La nostra regione – ha ricordato Locatelli – è stata un’importante apripista nell’area dell’autismo, sia negli interventi di diagnosi precoce, nella definizione di percorsi terapeutici e nella presa in carico.

La sfida che ci attende per il futuro riguarda il potenziamento di percorsi formativi mirati, che consentano l’inclusione lavorativa e la piena realizzazione delle persone con disturbo dello spettro autistico”.

