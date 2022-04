Per le strade di Milano, da Piazza Leonardo a City Life passando per l’Arco della Pace e San Siro fino ai Navigli, Galeffi ha portato fisicamente la sua nostalgia su un divano itinerante.

Se per “Appassire” aveva scelto il tetto dello Sparwasser, luogo di aggregazione e condivisione, questa volta ha creato lui uno spazio ad hoc, incentivando i passanti ad accomodarsi sul suo divano e a sentirsi finalmente liberi di esprimersi e fare quello che in quel momento avevano voglia di fare, per abbattere il muro della solitudine.

Nel farlo ha deciso anche in questa occasione di dare un’anteprima del brano in uscita, lontano dai social, ma di nuovo vicino fisicamente alle persone, perchè se questo periodo ci ha insegnato qualcosa è che stare tutti insieme ad ascoltare musica dal vivo è dannatamente bello!

Di questa esperienza possiamo ammirare le immagini nel video di “DIVANO NOSTALGIA” (https://capitol.lnk.to/divano; Capitol Records Italy/Universal Music), disponibile da oggi, giovedì 14 aprile, al seguente link https://youtu.be/h613M4SxlWY.

“Abbiamo girato tra le location più riconoscibili di Milano trasformando i luoghi pubblici in uno spazio privato, senza pareti, senza soffitti, in cui il salotto di casa mia diventa una piazza, tra passanti e curiosi. – racconta Galeffi – Volevo condividere i momenti intimi, quotidiani e semplici, che a volte diamo per scontato o di cui un po’ ci vergogniamo”.

Il video di “DIVANO NOSTALGIA” è prodotto da Borotalco.tv, con la regia di Irene Simoncini e Lorenzo Invernici.

A proposito del singolo Galeffi dichiara: “DIVANO NOSTALGIA è un inno contro la solitudine, parla di quanto è difficile stare da soli, soprattutto di questi tempi così assurdi, in cui è diventato più normale passare le ore su un divano piuttosto che uscire di casa e godersi la vita. Questa canzone miscela i bei ricordi del passato ad un vuoto presente e che allo stesso tempo sogna un futuro migliore. Il tutto scolpito a colpi di tango, e visto che nella vita ci vuole ritmo, a volte bastano due accordi giusti per dare il via allo spettacolo”.

https://www.instagram.com/galeffi_galeffi/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia