ha scelto i 15 progetti e i relativi autori del primo GFX Challenge Grant Program 2021. Da tutto il mondo sono arrivate circa 3000 candidature di content creators, fotografi e videomakers, proposte di progetti inediti da realizzare con il supporto di FUJIFILM

FUJIFILM GFX Challenge Grant Program

E’ un programma di sovvenzioni che assegna 5 Global Grant Award e 10 Regional Grant Award per aiutare in modo tangibile aspiranti creativi a dare vita ai propri progetti di imaging. La partecipazione è stata cospiqua come anche la qualità creativa dei progetti. FUJIFILM ha riscontrato inoltre grande interesse per il sistema GFX da parte di fotografi, videomakers e giovani creativi.

La selezione dei 15 vincitori è stata estremamente impegnativa, considerando l’unicità, la singolarità e l’alto livello creativo dei progetti proposti. FUJIFILM è davvero felice che si sia innescato un circolo virtuoso intorno a questa challenge. Tutti i destinatari del Global e quelli del Regional Grant Award, oltre a un premio in denaro, acquisiranno inoltre esperienza anche nell’uso dell’attrezzatura del Sistema GFX, ricevendo un corpo macchina e due obiettivi del sistema Large Format per tutta la durata della produzione del progetto, oltre ad una assistenza tecnica da parte di tecnici/esperti di prodotto Fujifilm.

I 15 selezionati

Inizieranno a lavorare sui loro progetti immediatamente. Tutti i progetti saranno completati entro la fine di agosto e i risultati finali verranno presentati a settembre sul sito dedicato alla challenge: https://fujifilm-x.com/global/special/gfx-challenge-program/.

Inoltre, a novembre, sarà allestita una mostra presso FUJIFILM Tokyo.

Tra i selezionati anche l’italiano Giulio Di Sturco con “A New Era of Salt Extraction” nella categoria Regional Grant Award.

FUJIFILM con il GFX Challenge Grant Program 2021, oltre a rendere concrete idee creative di aspiranti fotografi e videomaker, si prefigge di contribuire ad arricchire la comunità imaging con progetti artistici che altrimenti non sarebbero possibili.

Per approfondire i lavori dei vincitori visitare: https://youtu.be/msrayJ7HbiQ

https://fujifilm-x.com/global/special/gfx-challenge-program/

