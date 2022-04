From another world, è il nuovo singolo degli Overlogic

Esce oggi lunedì 18 aprile 2022 “From another world“, il nuovo singolo degli Overlogic. Un nuovo capitolo, in attesa di un nuovo disco in uscita entro l’estate, per il duo di Bologna che torna finalmente con un brano vivace che non lascia tregua in cui il tema è affrontato dal punto di vista reazionario e non negativo, invita ad apprezzare le proprie diversità senza sentirsi estranei, un brano che descrive il senso di inadeguatezza di ognuno quando si affronta il quotidiano.

Con “From another world“, gli Overlogic ci portano all’interno di un fantascientifico locale sotterraneo di Berlino, dal quale non vorremmo mai uscire.



Continui pensieri su noi stessi e su chi ci circonda spingono verso sentimenti contrastanti. Da un lato la voglia di chiudersi in sé stessi, dall’altro invece dare libero sfogo alla propria indole ed esprimere in modo diretto ciò che si pensa. Per questo, venire “da un altro mondo” sembrerebbe la cosa più logica per giustificare i propri comportamenti.

