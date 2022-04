Emancipo: venerdì esce il nuovo singolo “Amsterdam”

Dal 15 aprile 2022 sarà in rotazione radiofonica “Amsterdam” (Italiana Musica Artigiana), il nuovo singolo di Emancipo, già disponibile in digitale dal 13 aprile 2021.

“Amsterdam” è un brano che racconta i dubbi e le incertezze di un ragazzo che sta facendo i conti con la vita, convinto di dover realizzare qualcosa, di dover fare di più, ma deve ritrovare il proprio centro, i propri riferimenti, e per farlo ha bisogno di staccare da tutto.

Questo viaggio ad Amsterdam ci ricorda che a volte, per trovare la strada giusta, è meglio perdersi e perdere un po’ di tempo, per tornare più consapevoli.

Il videoclip di “Amsterdam” è stato girato durante le restrizioni del 2021, quando in zona rossa non ci poteva proprio muovere di casa, e il pensiero è andato a tutti quei bimbi che, appunto chiusi tra quattro mura, non avevano svaghi o divertimenti particolari, e per far sì che potessero in qualche modo “viaggiare” Emancipo li ha resi partecipi della realizzazione del proprio videoclip, chiedendogli di disegnare per lui parti del testo della canzone nella loro più libera espressione.

