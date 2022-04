Claudia Coli torna su Rai 1 con “Romanzo Radicale”

Claudia Coli interpreta Luciana Castellina nel film tv “Romanzo Radicale”

(in onda il 24 aprile su RAI 1)

Dopo aver interpretato la Signorina De Calboli in “Carla”, l’attrice Claudia Coli torna in prima serata su Rai 1. Sarà infatti lei a interpretare Luciana Castellina in “Romanzo Radicale” di Mimmo Calopresti, docu-film con protagonista Andrea Bosca nei panni di Marco Pannella, che andrà in onda il 24 aprile.

Luciana Castellina ha avuto un ruolo di spicco nella politica italiana (e non solo), sia come parlamentare comunista che come eurodeputata.

Il suo con Marco Pannella è sempre stato un rapporto caratterizzato dall’incontro-scontro, come si racconta nel film che ha tra i suoi momenti salienti il Referendum per il divorzio nel 1974, che vide i due su posizioni opposte.

«Pannella e compagni avevano avuto il merito di allargare i confini della politica oltre la fabbrica e la chiesa, includendovi anche la cucina e la camera da letto» – dice Luciana Castellina nel film – «Era delicata, anzi una sciagura per la donna se non ci fosse stata la riforma del diritto di famiglia, visto che non garantiva alla donna di poter restare in casa. L’impostazione di Pannella era per l’individuo e la sua libertà, che però si gode in modo diverso se sei povero e sei ricco. Le rassicurate erano solo le donne borghesi».

