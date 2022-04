Torna il Road show delle auto ecologiche nato nel 2006, iscrizioni aperte fino al 20 aprile

Mobilità sostenibile, il 23 e il 24 aprile appuntamento con il 14° Ecorally San Marino

In preparazione la gara di regolarità riservata alle propulsioni alternative, valida per il Trofeo Aci-Sport Green Challenge Cup 2022

Il 24 aprile gli autoveicoli ecologici si sfideranno lungo le strade della Repubblica del Titano e della Romagna in una competizione di regolarità giunta alla quattordicesima edizione, l’Ecorally San Marino, per la prima volta in abbinamento al 29° San Marino Revival, gara tradizionalmente riservata alle auto storiche, unendo passato, presente e futuro dell’automobile.

La gara, di respiro internazionale e nata nel 2006 come primo Ecorally riservato ai mezzi ecologici, ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo dei veicoli a basso impatto ambientale, per dimostrarne le performance e le possibilità di utilizzo nella vita quotidiana.

L’edizione 2022, la prima dopo la pausa forzata imposta dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, vede in gara mezzi elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel gassosi (GPL e metano), biometano, biocarburanti e perché no, idrogeno.

I mezzi per essere ammessi devono essere ufficialmente registrati per la circolazione su strade pubbliche, non possono partecipare le targhe prova.

Per partecipare non è necessario essere piloti, la gara è aperta a tutti, anche se richiede attenzione e impegno in quanto il percorso da seguire e i tempi da rispettare sono indicati nel Road Book, il navigatore cartaceo utilizzato nelle competizioni di regolarità (rally).

Ogni equipaggio è composto da un pilota e un co-pilota o navigatore. Il conducente e il co-pilota possono scambiarsi i ruoli liberamente durante l’evento a condizione che entrambi siano titolari delle patenti di guida e licenze sportive necessarie.

I vincitori concorrono per il Trofeo Aci-Sport Green Challenge Cup 2022, che prende il via proprio con il 14° Ecorally San Marino, prima gara in programma.

La competizione, rivolta esclusivamente a veicoli ecologici, è coerente con la natura innovativa delle manifestazioni dello sport dell’automobile dove, nel passato come nel presente, innumerevoli concetti tecnici sono testati attraverso le gare. Accoglie operatori del mondo automotive, tecnici e piloti, ma anche chi ama semplicemente l’auto e l’ambiente.

Accanto alla sostenibilità ambientale, la sicurezza: il principio sul quale si basano gli ecorally di regolarità, è proprio il rispetto del codice della strada, svolgendosi le competizioni su strade aperte al traffico.

www.ecorally.eu

