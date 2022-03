Domenica 3 aprile 2022, alle ore 16.00, al Teatro Oscar di Milano, nell’ambito della Rassegna L’Oscar per Tutti, sarà in scena lo spettacolo per bambini, “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare ” di e con Federica Sassaroli.

La fiaba migliore per imparare a volare con parole di tenerezza, di gioia e di speranza. Zorba, il gatto nero grande e grosso, si ritrova a promettere solennemente ad una giovane gabbianella morente che si prenderà cura del suo uovo e che insegnerà al piccolo a volare. Zorba si affiderà all’aiuto degli altri buffi gatti del porto per riuscire nell’impresa. Parole e immagini per avere la sensazione di entrare in un grande libro illustrato, anche attraverso il coinvolgimento attivo del giovane pubblico. Una fiaba per non dimenticare che “vola solo che osa farlo”.

Consigliato per i bambini dai 5 ai 10 anni

Teatro di Narrazione

Costo biglietto:

Ingresso Spettacoli Intero 10€

Ingresso Spettacoli Ridotto 6€

Teatro Oscar

Via Lattanzio 58 – Milano

https://www.teatrooscardanzateatro.it

