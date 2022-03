Da venerdì 11 marzo, è disponibile il nuovo album di inediti di BRYAN ADAMS “So Happy It Hurts” (BMG), 15° disco in studio del rocker canadese che con la sua carica positiva ha incantato più generazioni in oltre 40 anni di carriera.

Sempre da venerdì è disponibile il video auto prodotto del brano “Always Have, Always Will” https://youtu.be/FqX7OOu7fqc.

Il brano è una dichiarazione di devozione verso qualcuno che è sempre con te, nonostante gli alti e bassi, di cui ti fidi e che rispetti.

“So Happy It Hurts” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato fisico, in versione CD standard, CD deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e vinile, vinile a colori e un cofanetto in edizione limitata che include CD deluxe, vinile, libro rilegato e foto autografata.

“So Happy It Hurts” tracklist:

So Happy It Hurts Never Gonna Rain You Lift Me Up I’ve Been Looking For You Always Have, Always Will On The Road Kick Ass I Ain’t Worth Shit Without You Let’s Do This Just Like Me, Just Like You Just About Gone These Are The Moments That Make Up My Life

L’album era stato anticipato dalla title track “So Happy It Hurts”, l’inno rock’n’roll “Kick Ass”, attualmente in rotazione radiofonica, il brano scritto per il Calendario Pirelli 2022 “On The Road” e “Never Gonna Rain” con la sua melodia rock e la sua carica di positività.

