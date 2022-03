Riprogrammato al 2023 il concerto dei The Kooks

La nuova data 1° febbraio 2023 Milano – Fabrique

Prezzo biglietti

posto unico – € 30,00 + diritto di prevendita

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data

Biglietti in vendita per la nuova data su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it

La data italiana dei The Kooks, la band indie-rock britannica capitanata da Luke Pritchard, prevista originariamente il 20 marzo 2022 al Fabrique di Milano, è riprogrammata al 1° febbraio 2023 nella stessa venue.

Il 22 luglio uscirà il loro nuovo album “10 Tracks To Echo In The Dark” che il gruppo di Brighton ha deciso di suddividere in tre parti: prima due EP da 3 tracce ciascuno, mentre l’ultimo ne conterrà 4 e chiuderà il cerchio. Il primo EP, intitolato “Connection – Echo In The Dark Part 1″è già disponibile su tutte le piattaforme streaming.

