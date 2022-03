Red Bull TV: comincia la Coppa del Mondo di MTB 2022

Prima tappa a Lourdes dedicata alla DH con il commento di Marco Aurelio Fontana e Torquato Testa

Questo fine settimana scatta la Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup, che anche quest’anno gli appassionati di due ruote potranno seguire in diretta su Red Bull TV con il commento in lingua italiana.

Il primo imperdibile appuntamento con il circuito internazionale di mtb più prestigioso e ambito è per questa domenica quando a Lourdes andrà in scena il primo round riservato alla Downhill.

La nota città di pellegrinaggio nella regione francese del Midi-Pirenei ospiterà la prima delle 11 tappe in cui si sfideranno i migliori biker del pianeta, le cui gesta nel corso di questa stagione verranno raccontate dal Prorider Marco Aurelio Fontana affiancato da Torquato “Toto” Testa per la DH e Giulia De Maio per il cross country olimpico.

Domenica 27 marzo alle 12.25 inizierà il primo live riservato alle finali della gara femminile e dalle 13.45 andranno in scena le fasi salienti della discesa maschile.

Per scoprire i dettagli del percorso disegnato sulle pendici del Pic du Jer e tutto quello che c’è da sapere sulla UCI Downhill MTB World Cup di Lourdes leggi la guida pratica su www.redbull.com/it. Per non perderti neanche un istante della Coppa del Mondo di MTB 2022 e degli eventi fuoristrada più incredibili scarica la app di Red Bull TV su tutti i tuoi device. Tieniti pronto, lo show sta per iniziare.

Guarda live la prima tappa della Coppa del Mondo di MTB 2022 su Red Bull TV

