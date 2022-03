‘Luce Social Club’ venerdì alle ore 20.00 su Sky Arte

‘Luce Social Club’ su Sky Arte: venerdì 1 aprile in onda la nuova puntata

Ospiti: Paolo Calabresi, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, Jonathan Bazzi

Ogni venerdì alle ore 20.00 su Sky Arte, on demand e in streaming su Now

Disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/

Venerdì 1 aprile in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

Ad inaugurare la serata, in cui si parlerà molto di scrittura e di musica, è l’attore e conduttore PAOLO CALABRESI.

Noto al grande pubblico per le sue interpretazioni al cinema, al teatro e in televisione, Calabresi torna nel salotto di Luce Social Club per presentare il suo primo romanzo “Tutti gli uomini che non sono” edito da Salani, in cui, in un crescendo di situazioni surreali che mescolano continuamente finzione e realtà, l’autore racconta le portentose capacità nascoste che tutti possiamo tirar fuori quando crediamo di non aver più nulla da perdere.

Ospiti musicali della puntata sono ROBERTO ANGELINI E RODRIGO D’ERASMO, che presentano il loro nuovo progetto discografico “Songs in a conversation”, un omaggio a Nick Drake a 50 anni dall’uscita del suo ultimo album “Pink Moon”.

Estimatori da tempo dell’opera e del talento di Drake, Angelini e D’Erasmo sono al secondo tributo discografico al cantautore e chitarrista inglese, dopo il primo intimo lavoro “Pongmoon – Sognando Nick Drake” e uno speciale documentario diretto da Giorgio Testi per Sky Arte, presentato anche alla Festa del Cinema di Roma, dal titolo “Songs in a conversation”.

Chiude la serata lo scrittore JONATHAN BAZZI per presentare il suo ultimo libro “Corpi minori” edito da Mondadori.

Questo nuovo romanzo segue il folgorante esordio dell’autore milanese classe ’85, “Febbre”, uscito per Fandango nel 2019 e candidato al Premio Strega 2020. Numerosi riconoscimenti per il romanzo di debutto, gli studi in Filosofia e il lavoro come contributor per numerosi quotidiani e settimanali nazionali, completano il percorso di una delle penne più apprezzate degli ultimi anni.

Ad arricchire la puntata, l’intervista in esterna alle attrici Anna Foglietta e Paola Minaccioni, attualmente in scena con “L’attesa”, spettacolo teatrale, per la regia di Michela Cescon, in tournée nazionale fino ai primi di maggio.

La puntata si conclude con lo speciale racconto celebrativo dei 25 anni dei Sigur Rós in attesa della loro nuova tournée mondiale.

