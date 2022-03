Dopo il singolo “NON PIOVE MAI”, Loomy annuncia il suo album d’esordio “LOOMYLTÀ” (La Clinica Dischi), in arrivo su tutte le piattaforme digitali venerdì 25 marzo e disponibile da ieri martedì 15 marzo, in pre-save al link https://Loomy.lnk.to/LOOMYLTA_Pre.

Anticipato negli ultimi mesi dai singoli “America” – https://loomy.lnk.to/america -, “Il quinto dei Beatles” – https://loomy.lnk.to/ILQUINTODEIBEATLESM – e “Non piove mai” – https://loomy.lnk.to/nonpiovemai – il primo lavoro discografico dell’artista arriva dopo un lungo percorso di ricerca stilistica in cui Loomy ha trovato la sua identità: un urban pop che tra sonorità uptempo e ritornelli melodici racconta la semplicità della vita di un ragazzo alla fine dei suoi vent’anni, con immagini efficaci che si stagliano nella memoria come fotogrammi nostalgici.

“I viaggi all’interno non sono sempre complicati, – commenta Loomy – a volte mettersi a nudo può essere una delle sfide più semplici se abbiamo la giusta visione delle cose. Questo disco non è stato scritto, si è scritto. 9 tracce che sono un rollercoaster di emozioni, illusioni, promesse e dubbi raccontati senza fronzoli con l’umiltà e l’inadeguatezza di un 26enne proiettato in una realtà distorta, che mastica la consapevolezza dell’inevitabile e del ‘doveva andare così’. Una parola per descrivere questo viaggio? Imprevedibilità”.

