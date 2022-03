Formula 1 – Spettacolo Ferrari: vince Leclerc, Sainz secondo!

Formula 1: le Qualifiche

Monoposte nuove, rivoluzione regolamentare per aumentare lo spettacolo, una sfida all’ultimo giro…

I motori si riscaldano per l’inizio del Mondiale di Formula 1 2022.

Occhi puntati sul confreonto Verstappen-Hamilton, ma la Ferrari ha sete di viottoria e le prime sensazioni sono davvero positive.

L’attesa è finita… semaforo verde in Bahrain!

Leclerc e Sainz partono alla grande in Q1, seguiti a ruota dal campione del mondo in carica.

SuperMax effettua un giro strepitoso nel Q2 e ristabilisce la propria leadership, mentre la Mercedes appare in difficoltà.

Il Q3 si tinge di Rosso ed è Pole Position per Charles.

Questo Cavallino Rampante incanta e fa paura agli avversari.

Formula 1: La classifica delle Qualifiche

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. George Russell (Mercedes)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Nico Hulkenberg (Aston Martin)

18. Daniel Ricciardo (McLaren)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Nicholas Latifi (Williams)

Formula 1: La Gara

Alla partenza scatta bene Leclerc che riesce a tenere dietro Verstappen, mentre Hamilton si prende la quarta posizione di rabbia e di forza.

Il monegasco gestisce il passo per cercare di preservare le gomme il più a lungo possibile.

Max tenta l’UnderCut e monta gomma nuova al primo pit stop, la Ferrari reagisce prontamente.

I due piloti mandano in delirio i tifosi con staccate e sorpassi incredibili: l’olandese sembra averne di più, ma Charles resiste agli attacchi.

La Red Bull prova a passare in testa con la seconda sosta.

I meccanici della Rossa non si lasciano intimorire, fanno un lavoro incredibile e permettono a Leclerc di ritrovarsi ancora davanti.

L’olandese tenta l’impossibile, fermandosi una terza volta e mettendosi poi a caccia.

Al quarantaseiesimo giro entra in pista la Safety Car per un principio di incendio sull’AlphaTauri di Gasly.

Il leader della corsa ne approfitta per entrare a sua volta ai box.

Colpo di Scena a pochi giri dalla fine: Verstappen è costretto al ritiro per un problema al motore.

Sainz sale in seconda posizione e Leclerc amministra il vantaggio tagliando per primo la bandiera a scacchi.

E’ Doppietta Ferrari!

Disastro in casa Red Bull: anche Perez si ferma e incredibilmente Hamilton sale sul gradino più basso del podio!

E’ finita solo la prima gara di un lungo campionato che regalerà senza ombra di dubbio spettacolo e divertimento.

Formula 1: Il Podio

1 Leclerc

2 Sainz

3 Hamilton

Sito ufficiale F1

