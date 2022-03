FIP eBasket Tour 2022 Secondo anno per il circuito eSports

Quattro tappe online, le Finals a Milano durante l’EuroBasket

Torna il FIP eBasket Tour, al secondo anno di attività per il circuito eSports organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Tante le novità.

Format. In calendario sono previste 4 tappe online (18 marzo-3 aprile, 25 aprile-1° maggio, 23-29 maggio, 20-26 giugno). Rimane invariato il format dei tornei ufficiali per il gioco NBA2K22 su PlayStation4 e PlayStation5, sia nell’1v1 sia nel 5v5. Le prime tre tappe sono destinate alla formazione del ranking e la quarta ai playoff per le squadre dal secondo posto in poi.

Iscrizione. L’iscrizione è gratuita (ebasket@fip.it).

Ranking. Non si giocherà solo per la vittoria della singola tappa e questa è una delle principali novità. Da quest’anno ciascun eplayer potrà, in base ai risultati ottenuti, incrementare la propria classifica partecipando a più tappe.

Il FIP eBasket Tour diventa così una vera e propria corsa alla prima posizione nel ranking, in ogni categoria, che garantisce l’accesso diretto al Final Event previsto a Milano a settembre.

Playoff. Nel quarto evento online (20-26 giugno) si disputeranno invece i Playoff, che assegneranno i rimanenti posti per la Finale Scudetto.

Finale Scudetto. L’evento conclusivo della stagione è la grande novità del circuito 2022. Giocatori e squadre primi classificati dopo i primi tre eventi in programma tra marzo e aprile accederanno direttamente alla Finale Scudetto, che si disputerà live, in presenza, a Milano e che sarà tra gli eventi collaterali del Girone di FIBA EuroBasket 2022 (2-8 settembre). Dai Playoff del 20-26 giugno gli accessi ai posti rimanenti.

Partecipare ad ogni tappa è fondamentale per incrementare la propria classifica. Scalare posizioni sarà l’obiettivo di tutti gli eplayer per vincere la partecipazione al Final Event e vivere tante experiences a Milano.

Le Tappe FIP eBasket Tour 2022

1) 28 Marzo-3 Aprile. Deadline iscrizioni: 27 Marzo

2) 25 Aprile-1° Maggio. Deadline iscrizioni: 24 Aprile

3) 23-29 Maggio. Deadline iscrizioni: 22 Maggio

4) 20-26 Giugno. Deadline iscrizioni: 19 Giugno

Punteggio Ranking – Tappe del FIP eBasket Tour

Vincitore: 100 punti; Finalista: 70 punti; Semifinalisti: 35 punti; Quarti di finale: 20 punti; Altre posizioni: 10 punti

Punteggio Ranking – Tornei Satellite

Vincitore: 25 punti; Finalista: 15 punti; Semifinalisti: 10 punti; Altre posizioni: 5 punti

www.fip.it

