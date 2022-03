Esce venerdì “Mediterraneo” otto nuove canzoni Jovanotti

Un nuovo capitolo de “Il disco del sole”

Otto brani inediti, 8 nuove canzoni di Lorenzo. È Mediterraneo, la “collezione primaverile” e da venerdì sfilerà in tutte le piattaforme digitali in tutto il suo colorato splendore.

Il disco del sole rotondo e fisico uscirà per il solstizio d’inverno, prima di allora le uscite saranno solo fluide e digitali “soggette a modifiche, remix, rivisitazioni, aggiunte, sottrazioni e chi più ne ha più ne metta”.

È il “mediterraneo” il tema di fondo di questi pezzi ed è il titolo della prima canzone della tracklist che da il nome all’intero gruppo di brani.

È tutta roba calda, ventilata e saporita. Il Mediterraneo è un concetto, una presenza, uno sfondo, un’ispirazione, un luogo, un mare, una speranza, un dolore, una questione aperta, una grande storia e soprattutto un simbolo di scambi, avventure, viaggi, incontri, suoni, amori, promesse”, afferma Lorenzo.

Da oggi esce il video di I love you baby, il brano uscito nel primo giorno di primavera e prodotto da Sixpm, la serenata rock and roll di Lorenzo che sta conquistando i network radiofonici.

Il video di I love you baby è come il pezzo: dritto al cuore, semplice e misterioso. Girato alle porte di Milano, il video, con la regia di Leandro Emede mostra Jovanotti nel centro di un magazzino.

Un luogo freddo ma con un grande potenziale: gli oggetti sono pronti per essere consegnati, i pacchi chiusi, pronti per essere aperti. Ma con il calare delle tenebre, la musica si impadronisce dello spazio, i colori delle luci lo animano trasformandolo in un luogo magico.

E il protagonista, un magazziniere in divisa, diventa una rockstar che danza in mezzo alle casse, tra le campate del magazzino, e ancora più in alto, scalando le più alte pile delle casse anche lui animato da una linfa nuova.

Nel corso della canzone tutto cambia, cosi come l’incontro con l’amore ci trasforma e rende improvvisamente il mondo un posto magico e colorato.

A tre mesi dal debutto del Jova Beach Party, molte le tappe che viaggiano verso il sold out. Oltre alla tappa del 9 luglio di Marina di Ravenna, esaurite a breve anche Lignano Sabbiadoro (2 luglio), Barletta (30 luglio) e Viareggio (3 settembre).

