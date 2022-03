5 > 10 aprile | sala Bausch

Eco di fondo all’Elfo

spettacoli e laboratori

La compagnia, in residenza artistica all’Elfo Puccini dal 2019, è costantemente presente nelle stagioni del teatro con spettacoli rivolti a un pubblico trasversale.

Dal 5 aprile, per una settimana, programma tre titoli in sala Bausch: una novità, Ghita – storia della Fornarina (in forma di lettura scenica) e due spettacoli destinati al pubblico più giovane (Narciso e Le rotaie della memoria), ma non solo.

La poesia e il rigore delle creazioni di Eco di fondo le rendono capaci di coinvolgere ogni tipo di spettatore.

La compagnia torna in scena all’Elfo dal 10 al 15 maggio con lo spettacolo Sono solo nella stanza accanto, racconto sull’adolescenza che ha colpito ed emozionato il pubblico al debutto.

5/8 aprile, ore 19.30

GHITA, storia della Fornarina

(in forma di lettura scenica)

9 aprile, ore 19.30 / 10 aprile, ore 17.00

Narciso

di Giacomo Ferraù e Giulia Viana

5 / 6 aprile ore 11.00 (matinée per le scuole secondarie inferiori)

Le rotaie della memoria

di Giacomo Ferraù e Giulia Viana

TEATRO ELFO PUCCINI, sala Bausch, corso Buenos Aires 33, Milano – Prezzi: intero € 33 / rid. giovani e anziani €17,50 / online da € 16,50 – Info e prenotazione: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org – www.elfo.org

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia