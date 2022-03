Dopo le residence milanesi all’Apollo e al Superlove Club, DJ ALEROSSI annuncia il tour europeo che lo porterà a suonare sui palchi dei maggiori club di Germania, Francia ed Austria, tra marzo e aprile 2022. Un importante traguardo per l’artista marchigiano che ha da tempo intrapreso un percorso indipendente, senza management o booking, arrivando a chiudere un tour pur non avendo produzioni proprie, riportando la figura del dj alla sua purezza originaria, alla passione per la consolle e per la dancefloor.

L’intraprendenza di DJ ALEROSSI ha inoltre spinto ad affiancare alla sua carriera da dj anche quella di direttore artistico e a cimentarsi costantemente in nuove sfide, tra cui la pubblicazione dei primi NFT musicali italiani: una serie di scratch registrati dall’artista e pubblicati in modo tale da renderli unici. Dopo aver proposto i suoi dj set (disponibili sui profili ufficiali dell’artista) alla community mondiale DJ City, a Dilema Radio di New York, allo show NoCutzNoGlory di Wild1Radio (Los Angeles) e a Your Radio UK, DJ ALEROSSI è pronto a combinare musica urban e suoni elettronici nei maggiori club europei. Agli oltre 50 palchi italiani calcati, tra festival e locali, andranno quindi ad aggiungersi le nuove importanti performance live di questo tour primaverile, le cui prime date sono state annunciate sui profili social dell’artista.

BIOGRAFIA DJ ALEROSSI

Alessandro Rossi nasce nelle Marche ma si afferma presto nel territorio lombardo, dapprima come organizzatore del party Trial a Pavia, unica realtà urban/hip hop/afro nella provincia, che ha ospitato artisti del calibro di DaniFaiv, Mambolosco, Ernia, Gemitaiz, Giaime. Più recenti sono invece le collaborazioni con Rap Advisor, con cui DJ ALEROSSI sta sviluppando una rubrica di studio del sample, e con Gemini, marchio importante di console per DJ. Dopo aver fondato Gala Eventi a Porto San Giorgio, nella sua regione di nascita, l’artista ha conquistato la sua posizione da resident dj all’Apollo e al Superlove Club di Milano, fino all’annuncio del suo tour europeo.

CALENDARIO DATE

Sabato 12 Marzo – Gibson Club (Francoforte) Venerdì 18 Marzo – Mouv’ Radio (Parigi) Venerdì 18 Marzo – Palais Maillot Club (Parigi) Martedì 12 Aprile – Inc Club (Vienna) Sabato 16 Aprile – Ego Club (Sarrbrücken)

