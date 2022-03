Dario Ceccarelli presenta Quasi Nemici

La vigilia della Milano-Sanremo è anche letteraria. È un racconto nel racconto. Una tappa che ripercorre l’autore del volume edito Minerva, Quasi Nemici, che arriva nel cuore di una città storicamente attraversata dalla Classicissima di Primavera, Voghera, per presentare il suo libro, narrazione profonda e per certi aspetti inedita legata alle rivalità del mondo della bicicletta.

Dario Ceccarelli

Dario Ceccarelli, firma del Sole24Ore e voce di Radio24, inviato per tanti anni nei grandi fatti del ciclismo per le pagine de L’Unità, ci parlerà dei dualismi che sono alla base del grande ciclismo e ci offrirà fotografie di parole che ritraggono una società e un Paese storicamente diviso fra questo e quel campione. Con l’ironia del racconto e l’entusiasmo di questo sport di fatica, il ciclismo, che regala carismatici esempi di agonisti allo stato puro. Con un ricordo per il giornalista Gino Sala, vogherese, compagno di avventura in tante edizioni di corse proprio accanto a Dario Ceccarelli.

La presentazione di Quasi Nemici, si realizza in collaborazione con Ubik Voghera e MC Advisory | È un evento privato ad invito, con posti limitati. Quasi Nemici è un libro patrocinato dai Musei del Ghisallo e AcdB di Alessandria.

Lunedì 21 marzo alle ore 11 ad Alessandria

Il FAI – Delegazione di Alessandria – e la Camera di Commercio di Alessandria-Asti organizzano una conferenza stampa di presentazione delle Giornate FAI di Primavera in programma per il week end del 26 e 27 marzo 2022. La conferenza stampa avrà luogo lunedì 21 marzo alle ore 11 presso la Sala Castellani della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, in via Vochieri 58 ad Alessandria”.

Insieme al Presidente della Camera di Commercio saranno presenti rappresentanti della Delegazione Fai di Alessandria, i gruppi FAI presenti sul territorio provinciale, il Museo ACdB, Confindustria Alessandria, l’associazione Spazioidea e l’Unitre, partner del programma cittadino delle Giornate FAI di Primavera.

