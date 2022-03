Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti: in tour da aprile

Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti – Tour 2022 – Le date

16/04 PORDENONE, Capitol

19/04 MILANO, Magazzini Generali

22/04 BOLOGNA, Estragon

23/04 ROMA, Monk

25/04 NAPOLI, Comicon

COR VELENO e TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI da aprile in tour. Le due band sono pronte a infiammare i palchi dei club italiani, per presentare l’album “Meme K Ultra” in uscita il prossimo 25 marzo per La Tempesta Dischi / distr. Artist First, che li vede insieme in una fusione di stili e sonorità mai vista prima.

Tre allegri ragazzi morti sono considerati tra i pilastri della scena indipendente italiana, con oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e la fondazione di un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti.

I Cor Veleno si annoverano tra le formazioni rap italiane più importanti, ispiratori di gran parte della nuova scena musicale. Con la loro attitudine hardcore, fatta di beat potenti e rime taglienti e profonde, negli anni hanno saputo coniugare perfettamente l’impostazione più ‘old school’ e le sonorità del rap più attuale.

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita su https://linktr.ee/TARMCORVELENO

