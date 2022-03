Arisa per l’Ucraina: il 4 aprile a Milano il concerto

Arisa: concerto straordinario a favore della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus

Il ricavato è devoluto all’impegno della fondazione nell’emergenza ucraina

4 aprile ore 21.00 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

Arisa in concerto straordinario lunedì 4 aprile alle ore 21.00 al Teatro Lirico di Milano a favore della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus. Tra le voci più eleganti e inconfondibili del panorama italiano, ancora una volta l’artista si schiera con la Fondazione che aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Milano. Grazie al supporto del brand Aldo Coppola, il ricavato dell’evento sosterrà il lavoro della Fondazione Francesca Rava in prima linea per rispondere alle richieste urgenti degli ospedali in Ucraina. Il concerto ha la media partnership di F.

Nel concerto piano e voce, Arisa sarà accompagnata da Giuseppe Barbera in un viaggio musicale tra i suoi successi di sempre e quelli più recenti del suo ultimo disco Ero romantica, eseguiti dal vivo per la prima volta.

PRENOTA IL TUO BIGLIETTO: https://www.ticketone.it/artist/arisa/

OPPURE SCRIVI: arisa@nphitalia.org – TEL 02/54122917

INFO www.fondazionefrancescarava.org

