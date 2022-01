Non c’è niente di più facile dell’esame di quinta elementare, giusto? Ma ne siamo proprio sicuri?

Il nuovo programma di Italia 1 “Back to school”, in onda da martedì 4 gennaio in prima serata, mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia o di aritmetica che vengono rivolte ogni giorno ai bambini di una classe elementare?

A toglierci il dubbio saranno i 25 concorrenti di “Back to school”, un’autentica classe che sarà costretta dal conduttore Nicola Savino a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare.

Ecco le figure chiave del programma: I Ripetenti, I Maestrini, La Commissione

I Ripetenti sono 25 personaggi che, suddivisi per puntate, hanno accettato di mettersi in gioco:

Sportivi: Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci

Attori: Eleonora Giorgi

Cantanti: Clementino, Random

Opinionisti: Vladimir Luxuria

Influencer: Denis Dosio, Andrea Zelletta

Personaggi televisivi: Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamby, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento.

I Maestrini sono 12 bambini dai 7 agli 11 anni che cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i 25 Ripetenti. I Maestrini organizzeranno lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame.

La Commissione è composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni puntata sottoporranno I Ripetenti, 6 a serata, all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.

L’esame sarà un momento drammatico che grazie alla simpatia dei Ripetenti potrà virare anche in un momento comico: come risponderanno alle domande di cultura generale e soprattutto come se la caveranno con le insidie del dettato (che consentirà di valutare anche la calligrafia)?

Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici dei Ripetenti: un pubblico pronto a esprimere le proprie reazioni davanti alle performance, sia successi sia figuracce, degli esaminandi.

Una produzione RTI basata sul format “Back to school” di RTI, realizzata con Blu Yazmine. La regia è di Cristiano D’Alisera. Per le clip, la regia è affidata a Giampaolo Marconato. Capoprogetto Angelo Ferrari. Gli autori: Nicola Lorenzi, Dario Tajetta, Marta Marelli, Agata Gambuzza, Lorenzo Almansi, Federico Azzo

Back to school

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia