19 dicembre 2021 | 16 gennaio 2022

EX-LAVATOIO, viale G. Cecchini, Cesenatico (FC)

opening domenica 19 dicembre, ore 18 Katatonic Silentio a/v live

Domenica 19 dicembre, alle ore 18, apre al pubblico WAVES ORCHESTRA installazione site-specific di Anonima/Luci e Katatonic Silentio, ideata e realizzata dall’associazione MAGMA in collaborazione con il Comune di Cesenatico, con l’intento di valorizzare lo storico edificio dell’Ex Lavatoio, nell’ambito del progetto REVIVAL. Revitalization and reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia dell’Unione Europea.

L’intervento di riqualificazione mira a dare vita a un nuovo luogo d’incontro e socialità, uno spazio pubblico all’aperto per eventi ricreativi che restituisca l’architettura alla città con una rinnovata identità culturale e funzionale, in attesa che anche o spazio interno possa essere accessibile ai visitatori. Il progetto è stato sviluppato proprio sull’idea di apertura e permeabilità, rendendo percorribile un nuovo passaggio tra Viale Cecchini e Largo San Giacomo, che, oltre a rappresentare una viabilità alternativa per la cittadinanza, può trasformarsi anche in occasione di sosta e fruizione dello spazio esterno dell’Ex Lavatorio.

WAVES ORCHESTRA è una macro installazione luminosa e sonora che il pubblico potrà fruire dall’esterno, attraverso le vetrate. L’intervento di Anonima/Luci prevede l’utilizzo di una matrice di 180 laser con circuiti costruiti su misura e un setup di spazializzazione in esterno dell’intervento sonoro di Katatonic Silentio.

L’intervento ha sede poco distante dal Porto Canale di Cesenatico, che nel periodo natalizio ospita il tradizionale presepe galleggiante, instaurando un interessante dialogo tra tradizione e contemporanità in un periodo di grande affluenza per la località.

Dal 20 dicembre fino al 16 gennaio, l’installazione luminosa sarà accompagnata da un sonoro prodotto da Katatonic Silentio.

