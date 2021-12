Torna su Alma Tv “Guida alla spesa”, con Alessandro Di Pietro

“Guida alla spesa”

Un programma molto amato dagli italiani torna su ALMA TV: GUIDA ALLA SPESA con il popolarissimo Alessandro Di Pietro inaugura la 27ma stagione in Tv, sempre dalla parte dei consumatori.

La nuova ed interessante serie di 200 puntate parte Lunedì 6 Dicembre e viene programmata tutti i giorni (escluso il sabato e la domenica) alle ore 13.00. La replica è prevista per il giorno successivo, a cominciare dal 7 Dicembre, alle ore 08.30.

Alessandro Di Pietro si rivolge ai consumatori attenti non solo al risparmio, ma soprattutto alla qualità e alla salubrità dei prodotti alimentari. Per realizzare e mettere in pratica i dettami e i principi sani del fare, è oltremodo necessaria una “Guida” che indichi il percorso giusto per evitare trabocchetti, brutte sorprese e puntare decisamente alla qualità del cibo. Da 27 anni, Guida la Spesa è la guida più seguita dagli italiani, che apprezzano attualità, indicazioni utili e consigli per mangiare più sano e risparmiare, senza fare economia sul gusto.

Il prodotto ed il produttore sono i veri protagonisti di ogni puntata, visto l’approfondimento merceologico, commerciale, nutrizionale e salutistico del vasto patrimonio produttivo agroalimentare italiano (qui il promo della produzione).

Ogni puntata è aperta da una copertina del comico Gabriele Marconi, che introduce con simpatia l’argomento della puntata. Nel corso della stessa, il vignettista Gianfranco Tartaglia disegna una striscia a tema, mentre lo Chef cucina un piatto della grande tradizione gastronomica italiana, con al centro il prodotto del giorno.

